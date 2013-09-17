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GRIMALDI RORO III

Signature(s)

Montant
131 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 131 000 000 €
Transports : 131 000 000 €
Date(s) de signature
24/11/2015 : 30 000 000 €
19/06/2014 : 33 000 000 €
27/07/2015 : 33 000 000 €
26/10/2015 : 35 000 000 €
Autres liens
Related public register
24/04/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GRIMALDI RORO III
Related public register
16/11/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - GRIMALDI RORO III

Fiche récapitulative

Date de publication
17 septembre 2013
Statut
Référence
Signé | 19/06/2014
20130381
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GRIMALDI RORO III
GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 131 million
EUR 324 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Modernisation and enlargement of the Promoter's fleet through the acquisition of 7 new multipurpose cargo vessels to be employed on (i) Mediterranean routes and (ii) Atlantic routes between North Europe - South America - West Africa.

The project involves the construction of up to seven 31,300 dwt multi-purpose car/container carriers. The vessels will constructed and operated to full EU & IMO specifications and regulations. The vessel will also be constructed to the highest EU environmental standards.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project involves the acquisition of cargo vessels and does not require an EIA under Annex II of the Directive 2011/92/EC. Any potential environmental issues will be investigated during the project’s appraisal.

The promoter is a private company which is not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement. The Bank will, however, review the promoter’s processes during the projects due diligence.

Documents liés
24/04/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GRIMALDI RORO III
16/11/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - GRIMALDI RORO III

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GRIMALDI RORO III
Date de publication
24 Apr 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
52584303
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130381
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - GRIMALDI RORO III
Date de publication
16 Nov 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
78789097
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130381
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
24/04/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GRIMALDI RORO III
Related public register
16/11/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - GRIMALDI RORO III
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Fiche récapitulative
GRIMALDI RORO III
Fiche technique
GRIMALDI RORO III

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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