JIJI MULEMBWE HYDROPOWER BURUNDI

Fiche récapitulative
The Jiji and Mulembwe Hydropower Project consists of the construction of two run-of-the-river hydropower plants Jiji (31.5 MW) and Mulembwe (16.5 MW) in southern Burundi as well as an 80 km 110 kV transmission line to evacuate the power to the capital Bujumbura, which is interconnected at national and regional level. The project also includes the supply of electricity to rural communities in the vicinity of the power plants.
The project will almost double the installed power capacity in Burundi, allowing increased access to electricity from a current level of around 4% of the population. The project will contribute to increased supply, reliability and affordability of electricity thus directly contributing to improving living standards, economic activity, growth and development.
The project is subject to a comprehensive ESIA, in line with the principles of EU legislation, including formal public consultation. The project is not expected to have a significant effect on any protected or environmentally-sensitive areas, including bird migration routes. Up to 221 households are expected to require resettlement, mostly as a consequence of the new transmission line. Appropriate compensation will be provided to people affected by the project in accordance with national legislation and lenders' requirements.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be carried out in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
Under EFSD+ Guarantee
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.