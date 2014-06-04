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JIJI MULEMBWE HYDROPOWER BURUNDI

Signature(s)

Montant
70 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Burundi : 70 000 000 €
Énergie : 70 000 000 €
Date(s) de signature
11/12/2014 : 70 000 000 €
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16/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - JIJI MULEMBWE HYDROPOWER BURUNDI - Amenagement de Jiji

Fiche récapitulative

Date de publication
4 juin 2014
Statut
Référence
Signé | 11/12/2014
20130366
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
JIJI MULEMBWE HYDROPOWER BURUNDI
REGIE DE DISTRIBUTION ET DE PRODUCTION DE L'EAU ET DE L'ELECTRICITE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 110 million
EUR 284 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The Jiji and Mulembwe Hydropower Project consists of the construction of two run-of-the-river hydropower plants Jiji (31.5 MW) and Mulembwe (16.5 MW) in southern Burundi as well as an 80 km 110 kV transmission line to evacuate the power to the capital Bujumbura, which is interconnected at national and regional level. The project also includes the supply of electricity to rural communities in the vicinity of the power plants.

The project will almost double the installed power capacity in Burundi, allowing increased access to electricity from a current level of around 4% of the population. The project will contribute to increased supply, reliability and affordability of electricity thus directly contributing to improving living standards, economic activity, growth and development.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is subject to a comprehensive ESIA, in line with the principles of EU legislation, including formal public consultation. The project is not expected to have a significant effect on any protected or environmentally-sensitive areas, including bird migration routes. Up to 221 households are expected to require resettlement, mostly as a consequence of the new transmission line. Appropriate compensation will be provided to people affected by the project in accordance with national legislation and lenders' requirements.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be carried out in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Under Global Europe NDICI guarantee

Under EFSD+ Guarantee

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - JIJI MULEMBWE HYDROPOWER BURUNDI - Amenagement de Mulembwe
Date de publication
21 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53157912
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130366
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Burundi
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - JIJI MULEMBWE HYDROPOWER BURUNDI
Date de publication
4 Mar 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53794505
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130366
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Burundi
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - JIJI MULEMBWE HYDROPOWER BURUNDI - Lignes et Postes Electriques
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57725709
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130366
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Burundi
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - JIJI MULEMBWE HYDROPOWER BURUNDI - Amenagement de Jiji
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57731545
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130366
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Burundi
Disponible au public
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