Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

IREDA-RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY FL

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Inde : 200 000 000 €
Énergie : 200 000 000 €
Date(s) de signature
21/02/2014 : 200 000 000 €
Autres liens
Related public register
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IREDA-RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY FL
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - IREDA-RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY FL
Communiqués associés
Inde : Prêt BEI de 200 millions d'EUR pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique en Inde
Related sub-project
IREDA-RE & EE FL OSTRO ANANTPUR WIND FARM
Related sub-project
IREDA-RE & EE FL MYTRAH VAYU GODAVARI

Fiche récapitulative

Date de publication
10 octobre 2013
Statut
Référence
Signé | 21/02/2014
20130338
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
IREDA-RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY FL
INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT AGENCY LTD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 400 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Framework loan to fund small and medium-scale capital investments in renewable energy and energy efficiency in India

The operation consists of a framework loan for the support of small to medium sized renewable energy and energy efficiency investments in India. The final project pipeline is expected to consist of small run-of-the-river hydropower plants, biomass, solar and wind power plants.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The operation will focus on small or medium sized projects with in principle limited environmental and social impacts. The experience, procedures and capacity of the borrower to check eligibility, perform due diligence and monitor projects following EIB’s environmental and social policy and standards will be appraised. Ex-ante approval of allocations by the Bank may be required if deemed necessary. Large investment schemes will be subject in all cases to ex-ante environmental and social due diligence by the EIB.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement.

Documents liés
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IREDA-RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY FL
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - IREDA-RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY FL
Projets associés
Related sub-project
IREDA-RE & EE FL OSTRO ANANTPUR WIND FARM
Related sub-project
IREDA-RE & EE FL MYTRAH VAYU GODAVARI
Autres liens
Communiqués associés
Inde : Prêt BEI de 200 millions d'EUR pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique en Inde

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IREDA-RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY FL
Date de publication
2 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
50147262
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130338
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Inde
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - IREDA-RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY FL
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88026899
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130338
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Inde
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IREDA-RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY FL
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - IREDA-RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY FL
Autres liens
Fiche récapitulative
IREDA-RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY FL
Fiche technique
IREDA-RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY FL
Communiqués associés
Inde : Prêt BEI de 200 millions d'EUR pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique en Inde
Related sub-project
IREDA-RE & EE FL OSTRO ANANTPUR WIND FARM
Related sub-project
IREDA-RE & EE FL MYTRAH VAYU GODAVARI

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Inde : Prêt BEI de 200 millions d'EUR pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique en Inde
Autres liens
Related public register
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IREDA-RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY FL
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - IREDA-RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY FL
Related sub-project
IREDA-RE & EE FL OSTRO ANANTPUR WIND FARM
Related sub-project
IREDA-RE & EE FL MYTRAH VAYU GODAVARI

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes