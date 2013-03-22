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TOFAS RDI

Signature(s)

Montant
55 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Turquie : 55 000 000 €
Industrie : 55 000 000 €
Date(s) de signature
6/11/2014 : 55 000 000 €
Autres liens
Related public register
02/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TOFAS RDI
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - TOFAS RDI
Communiqués associés
Turquie: Premier prêt de la BEI au titre du dispositif InnovFin en Turquie : 55 millions d'EUR pour les activités de RDI de TOFAS

Fiche récapitulative

Date de publication
25 juillet 2013
Statut
Référence
Signé | 06/11/2014
20130322
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TOFAS RDI
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 207 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the promoter's RDI activities with regards to the development of new passenger and light commercial vehicle technology.

The project would strengthen the promoter's capacity to develop new technology, in particular in the fields of fuel efficiency and weight reduction and specific components for the electrification of a light commercial vehicle. The project also foresees the adoption of innovative design and development methodologies by the promoter.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities already authorized for similar activities and would therefore not require an EIA according to the Directive 2011/92/EU if located in the EU. However, the Bank’s services will review during the project appraisal whether the investment also concerns capital expenditures related to test facilities that could fall under Annex II of the EIA Directive as well as any other environmental detail.

The Bank will require the Promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Commentaires

The Risk Sharing Finance Facility (RSFF) is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TOFAS RDI
Date de publication
2 Feb 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
49266282
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130322
Secteur(s)
Industrie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - TOFAS RDI
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
80666658
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130322
Secteur(s)
Industrie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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TOFAS RDI
Fiche technique
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