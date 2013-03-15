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YOOX E-COMMERCE PLATFORM

Signature(s)

Montant
45 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 45 000 000 €
Services : 45 000 000 €
Date(s) de signature
11/09/2014 : 20 000 000 €
11/09/2014 : 25 000 000 €
Autres liens
Related public register
17/07/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - YOOX E-COMMERCE PLATFORM
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - YOOX E-COMMERCE PLATFORM

Fiche récapitulative

Date de publication
24 février 2014
Statut
Référence
Signé | 11/09/2014
20130315
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
YOOX E-COMMERCE PLATFORM
YOOX SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 45 million
EUR 105 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns investments into new software applications and related IT and logistics systems.

The measures aim to optimise and expand the promoter's e-business platform and to increase the efficiency of the delivery process. In addition the new platform will support a wider range of sales channels such as smart phones / tablets and further sales markets.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The investments will mainly concern R&D activities most likely within existing facilities. Therefore, it is unlikely that the project will fall under Annex I and II of Directive 2011/92/EC. Nevertheless, the environmental details including environmental objectives of the R&D program and if needed, the CO2 footprint as well as the possible impacts on protected flora and fauna (Habitats 92/43/EEC and Birds 79/409/EEC Directives) will be assessed during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU directives on procurement.

Documents liés
17/07/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - YOOX E-COMMERCE PLATFORM
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - YOOX E-COMMERCE PLATFORM

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - YOOX E-COMMERCE PLATFORM
Date de publication
17 Jul 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53702645
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130315
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - YOOX E-COMMERCE PLATFORM
Date de publication
14 Nov 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77020839
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130315
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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17/07/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - YOOX E-COMMERCE PLATFORM
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - YOOX E-COMMERCE PLATFORM
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Fiche récapitulative
YOOX E-COMMERCE PLATFORM
Fiche technique
YOOX E-COMMERCE PLATFORM

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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