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LWOWEK-ODOLANOW GAS PIPELINE

Signature(s)

Montant
99 007 510,08 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 99 007 510,08 €
Énergie : 99 007 510,08 €
Date(s) de signature
16/06/2014 : 99 007 510,08 €
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La BEI soutient l’extension du réseau polonais de transport de gaz

Fiche récapitulative

Date de publication
25 juillet 2013
Statut
Référence
Signé | 16/06/2014
20130291
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LWOWEK-ODOLANOW GAS PIPELINE
OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH GAZ - SYSTEM SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
PLN 410 million (EUR 98 million)
PLN 1008 million (EUR 241 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of the LWOWEK-ODOLANOW gas pipeline in Poland, contributing to increased system capacity, energy security and diversification of natural gas supplies.

The project would add capacity and robustness to the existing Polish gas transmission system and allow better connectivity to new gas supplies, including the Swinoujscie LNG terminal. Increasing penetration of gas will displace less efficient and more polluting sources of energy, thereby contributing to EU objectives of rational use of energy and environmental protection. The project is therefore eligible under Article 309 point (a) projects for developing less-developed regions and/or point (c) common interest.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Current information suggests that the project components will fall under Annex I of the Environmental Impact Assessment Directive (2011/92/EU), requiring the Promoter to undertake an EIA.

The investments under the project are subject to the national and EU procurement provisions defined for entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LWOWEK-ODOLANOW GAS PIPELINE
Date de publication
17 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
48898968
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130291
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - LWOWEK-ODOLANOW GAS PIPELINE - RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Date de publication
18 Dec 2018
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
89158167
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130291
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - LWOWEK-ODOLANOW GAS PIPELINE
Date de publication
23 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
151153915
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130291
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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