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PRIVATE SECTOR DEVELOPMENT AND ECONOMIC GROWTH

Signature(s)

Montant
139 935 247,51 €
Pays
Secteur(s)
Égypte : 139 935 247,51 €
Lignes de crédit : 139 935 247,51 €
Date(s) de signature
4/06/2018 : 19 935 247,51 €
14/03/2015 : 120 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
14 avril 2014
Statut
Référence
Signé | 14/03/2015
20130288
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PRIVATE SECTOR DEVELOPMENT AND ECONOMIC GROWTH
Acceptable banks.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 140 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Line of credit to Egyptian banks for the purpose of financing small and medium sized projects in productive and related sectors in Egypt. The overall objective of the loan is to promote economic growth and employment for Egyptian private sector companies.

The project's objective is to support the local private sector, in particular SMEs. The proposed credit line facility is aimed at the partial financing of small and medium-sized investment projects targeting productive sectors undertaken by private companies. It will improve the availability of long-term funding and the possibility of extending foreign currency loans for the intermediary banks.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Projects co-financed under the proposed facility will be required to comply with the relevant national legal framework and be acceptable to the Bank in line, as appropriate, with the EU Environmental policy and legislation.

Normal procurement rules for EIB global loans will apply.

Garantie au titre du MPE
Commentaires

This operation is covered by the EU Political Risk Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

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La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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