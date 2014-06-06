Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

AKUO RENEWABLE ENERGY (FRANCE)

Signature(s)

Montant
157 415 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 157 415 000 €
Énergie : 157 415 000 €
Date(s) de signature
11/04/2016 : 33 215 000 €
11/04/2016 : 34 200 000 €
19/12/2016 : 90 000 000 €
Autres liens
Related public register
16/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AKUO RENEWABLE ENERGY & STORAGE (FRANCE) - Ferme Photovoltaïque- Commune de l'Etang Salé - Etude d'impact
Related public register
16/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AKUO RENEWABLE ENERGY & STORAGE (FRANCE) - Ferme Voltaïque - Commune de Ghisonaccia - Etude d'impact
Related public register
16/04/2016 - Résumé non technique - AKUO RENEWABLE ENERGY & STORAGE (FRANCE) - Parc Eolien de la Croix Benjamin
Related public register
17/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AKUO RENEWABLE ENERGY & STORAGE (FRANCE) - Parc Eolien du Gâtinais - Dossier d'étude d'impact
Related public register
16/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AKUO RENEWABLE ENERGY & STORAGE (FRANCE) - Parc Eolien de Fontaine Mâcon-Etude d'impact et étude de dangers
Related public register
11/09/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AKUO RENEWABLE ENERGY (FRANCE)
Related public register
19/06/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AKUO RENEWABLE ENERGY (FRANCE) - Etude d'Impact
Related public register
15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AKUO RENEWABLE ENERGY (FRANCE)
Communiqués associés
France : nouvelle alliance entre la BEI et Akuo Energy pour la mise en œuvre de la transition énergétique

Fiche récapitulative

Date de publication
6 juin 2014
Statut
Référence
Signé | 11/04/2016
20130253
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AKUO RENEWABLE ENERGY & STORAGE (FRANCE)
private company
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 157 million
EUR 329 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project involves an EIB bank-intermediated loan of EUR 250m to support the investment programme of leading independent renewable power producer Akuo Energy in France. The project will consist in a number of renewable energy schemes (wind, solar PV and biomass) backed by long-term electricity purchase agreements with EDF. It will be carried out in the period 2/2013 to 12/2016 and represent new installed capacity of 189 MW for a total investment cost in excess of EUR 500m.

The project contributes to the Climate Action objectives of the Bank, the French government and the EU by supporting innovative renewable energy schemes.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

All schemes fall under Annex II of the Directive 2011/92/EU. Therefore they can be subject to an Environmental Impact Assessment (EIA) on a case by case basis decision or defined criteria set by the competent authority. Further, compliance with the EU Habitats Directive 92/43/EEC, the EU Birds Directive 79/409/EEC (relevant for the wind farm), and the EU Industrial Emissions Directive 2010/75/EC will be ensured during appraisal.

The Bank will review systems and procedures applied by the promoter, including compliance with relevant national and EU legislation and publication in the Official Journal of the EU where appropriate. The Bank will ensure that suitable procurement procedures, including an appropriate selection of works, goods and services offered at competitive prices will be applied by the promoter and/or the special purpose companies.

Documents liés
16/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AKUO RENEWABLE ENERGY & STORAGE (FRANCE) - Ferme Photovoltaïque- Commune de l'Etang Salé - Etude d'impact
16/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AKUO RENEWABLE ENERGY & STORAGE (FRANCE) - Ferme Voltaïque - Commune de Ghisonaccia - Etude d'impact
16/04/2016 - Résumé non technique - AKUO RENEWABLE ENERGY & STORAGE (FRANCE) - Parc Eolien de la Croix Benjamin
17/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AKUO RENEWABLE ENERGY & STORAGE (FRANCE) - Parc Eolien du Gâtinais - Dossier d'étude d'impact
16/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AKUO RENEWABLE ENERGY & STORAGE (FRANCE) - Parc Eolien de Fontaine Mâcon-Etude d'impact et étude de dangers
11/09/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AKUO RENEWABLE ENERGY (FRANCE)
19/06/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AKUO RENEWABLE ENERGY (FRANCE) - Etude d'Impact
15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AKUO RENEWABLE ENERGY (FRANCE)
Autres liens
Communiqués associés
France : nouvelle alliance entre la BEI et Akuo Energy pour la mise en œuvre de la transition énergétique

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - AKUO RENEWABLE ENERGY & STORAGE (FRANCE) - Ferme Photovoltaïque- Commune de l'Etang Salé - Etude d'impact
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
50267656
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130253
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - AKUO RENEWABLE ENERGY & STORAGE (FRANCE) - Ferme Voltaïque - Commune de Ghisonaccia - Etude d'impact
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
50267902
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130253
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - AKUO RENEWABLE ENERGY & STORAGE (FRANCE) - Parc Eolien de la Croix Benjamin
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
52299193
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130253
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - AKUO RENEWABLE ENERGY & STORAGE (FRANCE) - Parc Eolien du Gâtinais - Dossier d'étude d'impact
Date de publication
17 Apr 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
52307018
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130253
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - AKUO RENEWABLE ENERGY & STORAGE (FRANCE) - Parc Eolien de Fontaine Mâcon-Etude d'impact et étude de dangers
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57861060
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130253
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AKUO RENEWABLE ENERGY (FRANCE)
Date de publication
11 Sep 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
61294236
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130253
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - AKUO RENEWABLE ENERGY (FRANCE) - Etude d'Impact
Date de publication
19 Jun 2020
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131000324
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130253
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - AKUO RENEWABLE ENERGY (FRANCE)
Date de publication
15 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130833891
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130253
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
16/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AKUO RENEWABLE ENERGY & STORAGE (FRANCE) - Ferme Photovoltaïque- Commune de l'Etang Salé - Etude d'impact
Related public register
16/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AKUO RENEWABLE ENERGY & STORAGE (FRANCE) - Ferme Voltaïque - Commune de Ghisonaccia - Etude d'impact
Related public register
16/04/2016 - Résumé non technique - AKUO RENEWABLE ENERGY & STORAGE (FRANCE) - Parc Eolien de la Croix Benjamin
Related public register
17/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AKUO RENEWABLE ENERGY & STORAGE (FRANCE) - Parc Eolien du Gâtinais - Dossier d'étude d'impact
Related public register
16/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AKUO RENEWABLE ENERGY & STORAGE (FRANCE) - Parc Eolien de Fontaine Mâcon-Etude d'impact et étude de dangers
Related public register
11/09/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AKUO RENEWABLE ENERGY (FRANCE)
Related public register
19/06/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AKUO RENEWABLE ENERGY (FRANCE) - Etude d'Impact
Related public register
15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AKUO RENEWABLE ENERGY (FRANCE)
Autres liens
Fiche récapitulative
AKUO RENEWABLE ENERGY & STORAGE (FRANCE)
Fiche technique
AKUO RENEWABLE ENERGY (FRANCE)
Communiqués associés
France : nouvelle alliance entre la BEI et Akuo Energy pour la mise en œuvre de la transition énergétique

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
France : nouvelle alliance entre la BEI et Akuo Energy pour la mise en œuvre de la transition énergétique
Autres liens
Related public register
16/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AKUO RENEWABLE ENERGY & STORAGE (FRANCE) - Ferme Photovoltaïque- Commune de l'Etang Salé - Etude d'impact
Related public register
16/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AKUO RENEWABLE ENERGY & STORAGE (FRANCE) - Ferme Voltaïque - Commune de Ghisonaccia - Etude d'impact
Related public register
16/04/2016 - Résumé non technique - AKUO RENEWABLE ENERGY & STORAGE (FRANCE) - Parc Eolien de la Croix Benjamin
Related public register
17/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AKUO RENEWABLE ENERGY & STORAGE (FRANCE) - Parc Eolien du Gâtinais - Dossier d'étude d'impact
Related public register
16/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AKUO RENEWABLE ENERGY & STORAGE (FRANCE) - Parc Eolien de Fontaine Mâcon-Etude d'impact et étude de dangers
Related public register
11/09/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AKUO RENEWABLE ENERGY (FRANCE)
Related public register
19/06/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AKUO RENEWABLE ENERGY (FRANCE) - Etude d'Impact
Related public register
15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AKUO RENEWABLE ENERGY (FRANCE)

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes