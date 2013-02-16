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ARBARO FUND

Signature(s)

Montant
17 043 033,66 €
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture : 17 043 033,66 €
Date(s) de signature
11/07/2018 : 8 521 516,83 €
11/07/2018 : 8 521 516,83 €
Autres liens
Related public register
14/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ARBARO FUND
Related public register
20/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - ARBARO FUND

Fiche récapitulative

Date de publication
29 octobre 2014
Statut
Référence
Signé | 11/07/2018
20130216
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ARBARO FUND
Finance in Motion GmbH/ UNIQUE forestry and land use GmbH
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 20 million (EUR 3 million)
USD 200 million (EUR 27 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

A fund contributing to rural development and combating climate change by investing in sustainable forestry.

The Fund will invest in sustainable forestry projects, combating the impact of climate change by protecting soils and sequestering carbon on the one hand, and supporting the socio-economic development in rural areas on the other. Specifically, it will invest in timber production and development of local forestry enterprises across four regional clusters, i.e. Africa, Latin America, Europe and China. More specifically, it will invest in timber production and development of local forestry enterprises.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Fund is planned in strict compliance with stringent ecological and social standards including Forest Stewardship Council (FSC) certification. Concessions over high conservation value natural forests in tropical areas are excluded from the scope of the Fund. The Fund will support sustainable forestry in several countries where levels of deforestation and forest degradation remain high, and it offers important socio-economic, environmental and climate action benefits, including improved greenhouse gas sequestration, soil protection and strengthening of supply of a range of raw materials. It is estimated that full implementation of the Fund will lead to the sequestration of over 25m tCO2 and the creation of more than 15 000 jobs throughout the supply chain.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Documents liés
14/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ARBARO FUND
20/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - ARBARO FUND
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ARBARO FUND
Date de publication
14 Jul 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60329616
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130216
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Régional - Afrique
Régional - Amérique latine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ARBARO FUND
Date de publication
20 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
174951466
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130216
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Régional - Afrique
Régional - Amérique latine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
14/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ARBARO FUND
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20/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - ARBARO FUND
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Fiche récapitulative
ARBARO FUND
Fiche technique
ARBARO FUND

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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