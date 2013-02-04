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LEAPFROG II

Signature(s)

Montant
18 832 391,71 €
Secteur(s)
Services : 18 832 391,71 €
Date(s) de signature
30/08/2013 : 18 832 391,71 €
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Un grand bond en avant pour les marchés émergents

Fiche récapitulative

Date de publication
16 mai 2013
Statut
Référence
Signé | 30/08/2013
20130204
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LEAPFROG II
Leapfrog Group Ltd
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 19 million
EUR 300 million
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités financières et d'assurance
Description
Objectifs

Equity participation in a closed-end private equity fund seeking to invest in financial services companies, primarily with a focus on insurance products that deliver services to low-income and financially excluded people in Asia and Africa.

Generating long-term capital appreciation and enduring social impact in emerging market countries.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

N/A

N/A

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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