SPGE V - WALLOON REGION WASTEWATER TREATMENT

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Fiche récapitulative
Le projet concerne le financement d'une partie du programme d’investissement de la SPGE dans les domaines de l’assainissement des eaux usées et de la protection des captages d’eaux souterraines pour la période 2014-2016 sur l’ensemble du territoire wallon.
Les investissements financés dans les domaines de l’assainissement et de la protection des captages d’eaux souterraines viseront à aider la SPGE à se mettre en conformité avec les standard environnementaux établis par l'Union Européenne, notamment avec la Directive Cadre sur l’eau et la Directive relative au Traitement des Eaux Urbaines Résiduaires.
Les investissements dans l’assainissement et la protection des captages d’eaux souterraines permettent à la SPGE de se mettre en conformité et de maintenir cette conformité avec la Directive Cadre sur l’eau (2000/60/CE) et la Directive relative au Traitement des Eaux Urbaines Résiduaires (91/271EC). La mission d’instruction examinera l’EIE stratégique relatif au programme d’investissement ainsi que les mesures d’adaptation au changement climatique mises en œuvre. L’instruction permettra aussi de déterminer si certains des investissements proposés sont inclus dans l’annexe I ou II de la Directive sur les EIE (2011/92/EU) ou s’ils impactent les sites de conservation de la nature (sites Natura 2000 et Directive sur les Habitats et les Oiseaux (92/43/EC)).
Le projet n’a pas a priori d’impact social négatif. Ceci sera examiné plus en détail pendant l’instruction.
La Banque requerra du promoteur de s’assurer que les contrats pour la mise en œuvre du projet soient conclus suivant les directives européennes applicables (2004/17/EC, 2004/18/EC et 2007/66/EC) avec publication d’avis de passation de marché au JOUE, quand requis.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.