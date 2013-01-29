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BOSPHORUS TUNNEL TRANCHE B

Signature(s)

Montant
350 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Turquie : 350 000 000 €
Transports : 350 000 000 €
Date(s) de signature
1/03/2018 : 150 000 000 €
8/05/2014 : 200 000 000 €
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Publications connexes
Project Completion Report - - EN
Related public register
03/04/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BOSPHORUS TUNNEL TRANCHE B
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25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - BOSPHORUS TUNNEL TRANCHE B
Communiqués associés
Turquie: 200 millions d’EUR supplémentaires de la BEI pour le projet Marmaray en Turquie

Fiche récapitulative

Date de publication
11 février 2014
Statut
Référence
Signé | 08/05/2014
20130129
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BOSPHORUS TUNNEL TRANCHE B
Republic of Turkey, represented through its Ministry of Transport, Infrastructure Investments General Directorate ("AYGM")
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 350 million
EUR 3749 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The Project involves the additional financing of the Bosphorus Tunnel Project which consists of a rail tunnel crossing underneath the Bosphorus Strait to link the existing commuter lines on the European and Asian side of Istanbul, a city of 13m inhabitants. It also includes the upgrading of these existing lines and the procurement of new rolling stock. Once completed, this flagship investment will constitue the first seamless mass transit system in Istanbul to cross the Bosphorus and link the two sides of the city along 76km of its southern shores. It will also enable high-speed intercity trains to cross the Bosphorus and reach the heart of the city.

The Project will enhance the Sustainable Urban Transport network of Istanbul

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The original Project was appraised in 2004 for compliance to the then prevailing EIB environmental policy and found to be acceptable subject to conditions. The Project was implemented as originally intended and in accordance with relevant original environmental decisions. All environmental conditions had been met and all permits obtained. The appraisal will check the compliance of any possible technical changes with the original environmental permits.

The Promoter of the Project has undertaken to comply with the Banks procurement guidelines, including international tendering. All parts of the Project have already been tendered drawing significant competition from major international railway contractors consistent with EIB procurement guidelines. This will be verified during appraisal.

Garantie au titre du MPE
Commentaires

This operation is covered by the ELM Guarantee.

The project cost will be verified during the appraisal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BOSPHORUS TUNNEL TRANCHE B
Date de publication
3 Apr 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
50153771
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130129
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - BOSPHORUS TUNNEL TRANCHE B
Date de publication
25 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
151976909
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130129
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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