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TUBOS REUNIDOS RDI

Signature(s)

Montant
59 426 622,02 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 59 426 622,02 €
Industrie : 59 426 622,02 €
Date(s) de signature
20/05/2020 : 426 622,02 €
25/07/2014 : 7 000 000 €
5/12/2014 : 7 000 000 €
6/11/2013 : 12 629 432,56 €
6/11/2013 : 32 370 567,44 €
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02/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TUBOS REUNIDOS RDI
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07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - TUBOS REUNIDOS RDI
Communiqués associés
Espagne : 59 m d’EUR pour soutenir les investissements de Tubos Reunidos dans l’innovation

Fiche récapitulative

Date de publication
27 mai 2013
Statut
Référence
Signé | 06/11/2013
20130118
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TUBOS REUNIDOS RDI
TUBOS REUNIDOS SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 59 million
EUR 119 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns research, development and innovation (RDI) activities on manufacturing of seamless steel tubes. The project aims at developing new steels and steel tube products in order to respond to customer demand, as well as at developing new manufacturing processes for increased product range, flexibility, delivery lead time, quantities and price. The RDI activities will be carried out in the promoter's existing R&D locations at its manufacturing plants in Amurrio (Alava) and Galindo (Vizcaya), Spain.

The project concerns research, development and innovation activities on seamless steel pipes. The project aims at developing new steels and products in order to respond to customer demand as well as at developing new production processes in order to provide a differential value proposition in terms of range, flexibility, delivery lead time, quantities and price.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project includes research, development and innovation activities that are expected to be carried out in existing facilities already authorised and used for this scope and as such should not require an Environmental Impact Assessment (EIA) as per Directive 2011/92/EU.

Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank's services will verify details during the project's due diligence.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TUBOS REUNIDOS RDI
Date de publication
2 Feb 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
47772436
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130118
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - TUBOS REUNIDOS RDI
Date de publication
7 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
74545499
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130118
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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TUBOS REUNIDOS RDI
Fiche technique
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