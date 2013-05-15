Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

EDEKA REGIONALLAGER BERBERSDORF

Signature(s)

Montant
62 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 62 000 000 €
Services : 62 000 000 €
Date(s) de signature
29/11/2013 : 62 000 000 €
Autres liens
Related public register
12/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EDEKA REGIONALLAGER BERBERSDORF
Related public register
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - EDEKA REGIONALLAGER BERBERSDORF

Fiche récapitulative

Date de publication
15 mai 2013
Statut
Référence
Signé | 29/11/2013
20130091
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EDEKA REGIONALLAGER BERBERSDORF
EDEKA NORDBAYERN-SACHSEN-THUERINGEN EG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 63 million
EUR 125 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of a retail goods warehouse and distribution centre in Berbersdorf (Saxony)

The project concerns a new regional food warehouse and distribution centre for the promoter. The investment comprises storage and cooling facilities for all relevant food market segments. It is located in the triangle Dresden-Leipzig-Chemnitz at the A4-motorway exit “Berbersdorf”.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The proposed project falls under Annex II of EU Directive 2011/92/EU and the requirement for an Environmental Impact Assessment (EIA) will be assessed at appraisal. Should the investment have a potential negative impact on an area forming part of the Natura 2000 network (Habitats Directive 92/43/EC or Birds Directive 79/409/EC), the Bank would require the promoter to act in accordance with the provisions of these Directives as transposed into National Law.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Documents liés
12/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EDEKA REGIONALLAGER BERBERSDORF
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - EDEKA REGIONALLAGER BERBERSDORF

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EDEKA REGIONALLAGER BERBERSDORF
Date de publication
12 Feb 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
49377686
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130091
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - EDEKA REGIONALLAGER BERBERSDORF
Date de publication
9 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
72171174
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130091
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
12/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EDEKA REGIONALLAGER BERBERSDORF
Related public register
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - EDEKA REGIONALLAGER BERBERSDORF
Autres liens
Fiche récapitulative
EDEKA REGIONALLAGER BERBERSDORF
Fiche technique
EDEKA REGIONALLAGER BERBERSDORF

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes