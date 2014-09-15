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REN ELECTRICITY SYSTEM UPGRADE III

Signature(s)

Montant
170 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Portugal : 170 000 000 €
Énergie : 170 000 000 €
Date(s) de signature
20/12/2019 : 20 000 000 €
20/12/2019 : 70 000 000 €
25/11/2015 : 80 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
15 septembre 2014
Statut
Référence
Signé | 25/11/2015
20130090
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
REN ELECTRICITY SYSTEM UPGRADE III
REN - REDE ELECTRICA NACIONAL SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 170 million
EUR 350 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Investments under the promoter's 2014-2018 investment plan, aiming at the extension and reinforcement of the electricity transmission network throughout Portugal.

The programme is expected to enable the integration into the grid of new renewable generation resources, support the efficient operation of the electricity market in the Iberian Peninsula and contribute to improving the reliability of supply.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

By their technical characteristics, some programme schemes fall under Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive. The impacts that can be typically expected for these sub-projects relate to visual impact, vegetation clearance, electromagnetic fields, noise nuisance, impact on flying vertebrates and disturbance during construction. Environmental impact studies will be carried out as applicable and mitigating and/or compensation measures will be applied as necessary.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC [amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC]), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - REN ELECTRICITY SYSTEM UPGRADE III - Linha Pedralva – Vila Fria B 400 kV
Date de publication
7 Mar 2016
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
55587597
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130090
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - REN ELECTRICITY SYSTEM UPGRADE III - Linha Vieira do Minho – Pedralva 2 400 kV
Date de publication
7 Mar 2016
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
55590593
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130090
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - REN ELECTRICITY SYSTEM UPGRADE III - Linha Batalha- Paraímo, abertura para Penela 400 kV
Date de publication
7 Mar 2016
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
55581897
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130090
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
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Résumé non technique - REN ELECTRICITY SYSTEM UPGRADE III - Linha Penela-Seia 400 kV
Date de publication
7 Mar 2016
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
55581896
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130090
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - REN ELECTRICITY SYSTEM UPGRADE III
Date de publication
11 Dec 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
56481638
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130090
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
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Résumé non technique - REN ELECTRICITY SYSTEM UPGRADE III - Linha Pedralva-"Vila Fria B", A 400KV
Date de publication
7 Mar 2016
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
62996468
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130090
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
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Résumé non technique - REN ELECTRICITY SYSTEM UPGRADE III - Linha Vieira do Minho - Pedralva 2
Date de publication
7 Mar 2016
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
62997588
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130090
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - REN ELECTRICITY SYSTEM UPGRADE III
Date de publication
17 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
95716530
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130090
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
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Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - REN ELECTRICITY SYSTEM UPGRADE III
Date de publication
7 Jun 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
240209782
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20130090
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
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