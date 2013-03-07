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AMSTERDAM AIRPORT CENTRAL SECURITY SCREENING

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pays-Bas : 200 000 000 €
Transports : 200 000 000 €
Date(s) de signature
27/09/2013 : 200 000 000 €
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Related public register
28/05/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AMSTERDAM AIRPORT CENTRAL SECURITY SCREENING
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - AMSTERDAM AIRPORT CENTRAL SECURITY SCREENING
Communiqués associés
Pays-Bas : 200 millions pour le réaménagement de l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol

Fiche récapitulative

Date de publication
7 mars 2013
Statut
Référence
Signé | 27/09/2013
20120681
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AMSTERDAM AIRPORT SECURITY SCREENING
SCHIPHOL NEDERLAND BV
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 445 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project forms the first part of a larger capital investment programme at Amsterdam Schiphol Airport and involves a number of infrastructure modifications that will allow it to change from a decentralised security screening system for Non-Schengen passengers to a centralised one as well as a number of smaller related investments.

The project should lead to considerable improvements in operational efficiency and passenger experience, improve the airport's ability to meet upcoming changes in security regulations effectively, and will enable the airport as a whole to better provide the proposed additional capacity in subsequent parts of its investment programme to cater for the anticipated increase in future demand.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

While the project will be carried out entirely within existing airport boundaries and will result in relatively minor changes to the existing building envelope, it is considered that the project would nevertheless be classified under Annex II of the EU EIA Directive 2011/92/EC, meaning that the Competent Authority makes the decision as to whether a formal EIA is required or not. This and the status of any pre-existing development consents will be reviewed and assessed during project appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/17/EC or 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Documents liés
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AMSTERDAM AIRPORT CENTRAL SECURITY SCREENING
Date de publication
28 May 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
47764017
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120681
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - AMSTERDAM AIRPORT CENTRAL SECURITY SCREENING
Date de publication
14 Nov 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
80351101
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120681
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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AMSTERDAM AIRPORT SECURITY SCREENING
Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

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Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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