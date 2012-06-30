OFFSHORE HVDC TRANSMISSION PROJECTS

Fiche récapitulative
Construct and maintain three separate offshore grid connections (HelWin1, SylWin1 and DolWin1) to the German Electricity Grid.
By developing offshore grid connections and linking wind farms to the German Electricity Grid, it helps the country to shift away from nuclear power generation. Moreover by supporting the integration of over 2.2 GW of offshore wind generation into the grid, the project will significantly contribute to reduce CO2 emissions.
Underground/undersea cables and converter stations, both onshore and offshore, by virtue of their technical characteristics are neither listed under Annex I nor Annex II of the EIA Directive. Given the size of the links, however, the competent authorities requested detailed environmental studies including public consultation. Appropriate Assessments of impacts on biodiversity (Habitat and Birds Directive) have been carried out during all authorisation processes with close consultation of relevant National Park authorities. Details will be assessed during appraisal to verify compliance with the Bank’s environmental policy.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/17/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
The project cost is not disclosed as it is commercially confidential.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.