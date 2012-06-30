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OFFSHORE HVDC TRANSMISSION PROJECTS

Signature(s)

Montant
500 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 500 000 000 €
Énergie : 500 000 000 €
Date(s) de signature
9/12/2013 : 500 000 000 €
Autres liens
Related public register
17/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OFFSHORE HVDC TRANSMISSION PROJECTS
Related public register
17/06/2014 - Résumé non technique - OFFSHORE HVDC TRANSMISSION PROJECTS
Related public register
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - OFFSHORE HVDC TRANSMISSION PROJECTS

Fiche récapitulative

Date de publication
22 octobre 2013
Statut
Référence
Signé | 09/12/2013
20120630
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
OFFSHORE HVDC TRANSMISSION PROJECT
TENNET TSO GMBH
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 500 million
Not disclosed.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construct and maintain three separate offshore grid connections (HelWin1, SylWin1 and DolWin1) to the German Electricity Grid.

By developing offshore grid connections and linking wind farms to the German Electricity Grid, it helps the country to shift away from nuclear power generation. Moreover by supporting the integration of over 2.2 GW of offshore wind generation into the grid, the project will significantly contribute to reduce CO2 emissions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Underground/undersea cables and converter stations, both onshore and offshore, by virtue of their technical characteristics are neither listed under Annex I nor Annex II of the EIA Directive. Given the size of the links, however, the competent authorities requested detailed environmental studies including public consultation. Appropriate Assessments of impacts on biodiversity (Habitat and Birds Directive) have been carried out during all authorisation processes with close consultation of relevant National Park authorities. Details will be assessed during appraisal to verify compliance with the Bank’s environmental policy.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/17/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Commentaires

The project cost is not disclosed as it is commercially confidential.

Documents liés
17/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OFFSHORE HVDC TRANSMISSION PROJECTS
17/06/2014 - Résumé non technique - OFFSHORE HVDC TRANSMISSION PROJECTS
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - OFFSHORE HVDC TRANSMISSION PROJECTS

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OFFSHORE HVDC TRANSMISSION PROJECTS
Date de publication
17 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
49983066
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120630
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - OFFSHORE HVDC TRANSMISSION PROJECTS
Date de publication
17 Jun 2014
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53219058
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120630
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - OFFSHORE HVDC TRANSMISSION PROJECTS
Date de publication
9 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
72622822
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120630
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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17/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OFFSHORE HVDC TRANSMISSION PROJECTS
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OFFSHORE HVDC TRANSMISSION PROJECT
Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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