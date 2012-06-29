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LENZING INNOVATIVE FIBRES (RSFF)

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 100 000 000 €
Industrie : 100 000 000 €
Date(s) de signature
20/12/2013 : 100 000 000 €
Autres liens
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07/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LENZING INNOVATIVE FIBRES (RSFF)
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17/06/2014 - Résumé non technique - LENZING INNOVATIVE FIBRES (RSFF)
Communiqués associés
Autriche : La BEI soutient la R-D en prêtant 100 millions d’EUR à Lenzing AG

Fiche récapitulative

Date de publication
17 juin 2013
Statut
Référence
Signé | 20/12/2013
20120629
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LENZING INNOVATIVE FIBRES (RSFF)
LENZING AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 248 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of: (i) Lenzing's research and development (R&D) activities in Man-Made Cellulose (MMC) fibres and (ii) selected, proprietary process innovations to pilot the industrial-scale feasibility to produce new, high quality MMC fibres. Most of the R&D activities will be carried out in the promoter's R&D centre in Lenzing, Austria. The R&D component encompasses the expenditures from 2013 up to and including 2016. The selected capital expenditures to test the feasibility of the new fibres are budgeted for 2013 and 2014.

The top priority of the project is to develop higher quality MMC products that will enable the promoter to speed up its penetration of higher-margin markets using specialty fibres for textiles or nonwovens.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project mainly concerns investment in R&D that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2011/92/EU. However, the project also includes investments associated to the pilot implementation at industrial scale of proprietary innovations focusing on processes which are listed in the Annex II (pre-treatment of fibres or textiles) of the EIA Directive and for which an EIA has actually been requested by the Competent Authorities. The status of the EIA process will be checked by the Bank services during the project appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement. However, the promoter's procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank's services will verify details during the project due diligence.

Commentaires

The Risk Sharing Finance Facility (RSFF) is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LENZING INNOVATIVE FIBRES (RSFF)
Date de publication
7 Feb 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
48533744
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120629
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - LENZING INNOVATIVE FIBRES (RSFF)
Date de publication
17 Jun 2014
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53223520
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120629
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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