ALFA LAVAL FLUID DYNAMICS RDI II

Fiche récapitulative
RDI investments in separation, heat transfer and fluid technologies for 2013-2016
The project concerns the promoter’s investments for the research, technological innovation and product development related to improving the efficiency and functional performance of their product range in the areas of (i) Heat transfer (casketed, brazed and welded heat exchangers for heating, cooling, heat recovery, evaporation, condensation, ventilation, and refrigeration applications), (ii) Separation (high speed separators and decanter centrifuges for the separation of liquids and solid particles from liquids and also separation of particles from gases), and (iii) Fluid handling (pumps, tank equipment, valves and automation for hygienic fluid handling used in the production of beverages, dairy products, foodstuffs, pharmaceuticals and personal care products.). The promoter will mainly carry out the work in its technical centres in Sweden (Lund and Tumba), Denmark (Copenhagen and Kolding) and to a lesser extent in France, Italy, and Finland.
The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities already authorised and would therefore not require an EIA under the Directive 2011/92/EU. However, the Bank’s services will review during the project appraisal whether the investment also concerns capital expenditures related to the construction facilities that could require any environmental authorisations, as well as any other environmental details.
The results of this R&D project are expected to contribute to energy efficiency improvements in the industrial operations that the products are used.
The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.