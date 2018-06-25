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PLAN SANTE FRANCE

Signature(s)

Montant
250 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 250 000 000 €
Santé : 250 000 000 €
Date(s) de signature
30/07/2019 : 50 000 000 €
18/06/2019 : 80 000 000 €
14/10/2022 : 120 000 000 €
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Related public register
13/11/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PLAN SANTE FRANCE

Fiche récapitulative

Date de publication
25 juin 2018
Statut
Référence
Signé | 18/06/2019
20120494
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PLAN SANTE FRANCE
REPUBLIQUE FRANCAISE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 250 million
EUR 3000 million
Lieu
Secteur(s)
  • Santé - Santé humaine et action sociale
Description
Objectifs

Le projet, sous forme d'un "prêt-cadre" intermédié, finance la modernisation des établissements de santé public en France pendant la période 2019-2022. Les investissements de petite et moyenne dimension (entre EUR 1 million et EUR 50 millions) inclus aussi les domaines sanitaire et médico-social privés à but non lucratif participant aux activités du service public.

Ce programme vise à poursuivre l'action de modernisation de l'offre de soins sur l'ensemble du territoire français en cohérence avec la politique de santé nationale et sa déclinaison au niveau régional.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Les hôpitaux et installations de santé ne sont pas spécifiquement listés dans la directive 2014/52/EU (amendant la directive 2011/92/EU) relative aux Evaluations des Incidences sur l'Environnement (EIE), mais peuvent dans certains cas faire partie d'opérations de développement urbain qui sont listées à l'annexe II de ladite directive. La banque exigera au demeurant du promoteur qu'il veille à ce que les aspects environnementaux et sociaux soient traités en conformité avec les directives communautaires et les réglementations nationales pour chacune des composantes du programme au fur et à mesure de leur engagement effectif.

La Banque exigera du Promoteur qu'il veille à ce que les marchés pour la mise en oeuvre du projet aient été ou soient attribués en conformité avec la législation applicable de l'UE (la Directive 2014/24/EU ainsi que la Directive 89/665/EEC) et la jurisprudence de la Cour européenne de justice, y compris en matière de publication des avis de passation des marchés dans le Journal officiel de l'UE tel que requis.

Documents liés
13/11/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PLAN SANTE FRANCE

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PLAN SANTE FRANCE
Date de publication
13 Nov 2018
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
81479819
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120494
Secteur(s)
Santé
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
13/11/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PLAN SANTE FRANCE
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Fiche récapitulative
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Fiche technique
PLAN SANTE FRANCE

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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