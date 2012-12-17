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SLOVAKIA FORESTRY AND ENVIRONMENT

Signature(s)

Montant
120 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Slovaquie : 120 000 000 €
Agriculture, pêche, sylviculture : 120 000 000 €
Date(s) de signature
3/03/2014 : 120 000 000 €
Autres liens
Related public register
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SLOVAKIA FORESTRY AND ENVIRONMENT
Related public register
15/12/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - SLOVAKIA FORESTRY AND ENVIRONMENT
Communiqués associés
Slovaquie : la BEI accorde un prêt de 120 millions d'EUR à l'appui du secteur forestier

Fiche récapitulative

Date de publication
17 décembre 2012
Statut
Référence
Signé | 03/03/2014
20120478
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SLOVAKIA FORESTRY AND ENVIRONMENT
MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 120 million
EUR 2177 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Co-financing of selected measures of the Slovakian Rural Development Programme

The EIB project will support afforestation, improved forest management and protection, and small-scale rural and agricultural infrastructure. Specific, long-term orientated Rural Development Programme measures will be included. Investments will take place all over the country.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The operation will actively seek to promote sustainable afforestation and rural environmental management both in selection and implementation of subprojects. Certain activities may require an EIA subject to the judgment of the competent authority, in accordance with Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive (2011/92/EU). Where an action may affect a Natura 2000 site (designated according to the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 79/409/EEC), the Bank requires the promoter to follow the directives’ procedures as transposed into national law.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall been be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EC and Dir 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Documents liés
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SLOVAKIA FORESTRY AND ENVIRONMENT
Date de publication
2 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
46926810
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120478
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SLOVAKIA FORESTRY AND ENVIRONMENT
Date de publication
15 Dec 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
71590389
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120478
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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SLOVAKIA FORESTRY AND ENVIRONMENT
Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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