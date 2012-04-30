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WEST OF DUDDON SANDS OFFSHORE WINDFARM

Signature(s)

Montant
209 303 316,57 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 209 303 316,57 €
Énergie : 209 303 316,57 €
Date(s) de signature
31/01/2014 : 92 215 425,21 €
11/09/2014 : 117 087 891,36 €
Autres liens
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22/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WEST OF DUDDON SANDS OFFSHORE WINDFARM
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17/06/2014 - Résumé non technique - WEST OF DUDDON SANDS OFFSHORE WIND
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17/09/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - WEST OF DUDDON SANDS OFFSHORE WINDFARM

Fiche récapitulative

Date de publication
18 février 2013
Statut
Référence
Signé | 31/01/2014
20120430
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
WEST OF DUDDON SANDS OFFSHORE WINDFARM
DONG ENERGY A/S IBERDROLA SA Each Promoter will normally be entitled to up to 50% of the proposed EIB finance.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
GBP 170 million (EUR 203 million)
GBP 1360 million (EUR 1627 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The Project is a 389 MW offshore windfarm in the Irish Sea (Northwest England), comprising 108 turbines on monopile foundations.

The Project comprises the development, construction, operation and maintenance of a 389 MW offshore wind farm in the Irish Sea. It is located 14 kilometres southwest of Barrow- in-Furness in the Northwest of England, where the water depth ranges between 17 and 24 meters. The Project’s grid connection assets will be transferred to an independent operator (OFTO) after construction.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

By virtue of its technical characteristics the Project is classified as an Annex II-project according to the EIA- Directive 2011/92/EU. National legislation requires a full EIA including public consultation for offshore wind farms. EIA was conducted including a detailed biodiversity assessment, covering marine and terrestrial habitat, mammals, birds, fish and benthic fauna. The approval was granted by the competent authority following extensive public consultation.

The Promoter is not subject to the Utilities Directive 2004/17/EC for the purchase of the Project’s equipment as the concession to build an offshore wind farm was granted following a competitive tender (Round 2) launched by the UK government.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WEST OF DUDDON SANDS OFFSHORE WINDFARM
Date de publication
22 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
47381054
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120430
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - WEST OF DUDDON SANDS OFFSHORE WIND
Date de publication
17 Jun 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53221752
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120430
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - WEST OF DUDDON SANDS OFFSHORE WINDFARM
Date de publication
17 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
69159576
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120430
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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