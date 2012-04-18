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ROAD MODERNISATION FEDERATION BIH

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Bosnie-et-Herzégovine : 50 000 000 €
Transports : 50 000 000 €
Date(s) de signature
23/02/2016 : 50 000 000 €
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Project Completion Report - - EN
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17/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ROAD MODERNISATION FEDERATION BIH - EIS - Road M-17.3 Buna-Neum, Section Neum-Stolac
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30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ROAD MODERNISATION FEDERATION BIH

Fiche récapitulative

Date de publication
5 janvier 2015
Statut
Référence
Signé | 23/02/2016
20120418
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ROAD MODERNISATION FEDERATION BIH
JP DIREKCIJA CESTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 103 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Rehabilitation and safety improvements of part of the national road network in the Federation of Bosnia and Herzegovina (FBiH).

The project is expected to facilitate trade, develop tourism, support private sector development, promote regional and national economic growth and ultimately contribute to economic and social cohesion in the region.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If located in the EU, two of the investments would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU and therefore be subject to screening. In FBiH they fall under the EIA procedure stipulated by the Law on Environmental Protection of BiH. The promoter has already carried out the EIA studies for these schemes. Their content and compliance with the principles of the relevant EU directives on strategic environmental assessment (SEA), EIA and nature conservation will be verified during appraisal. All other investments fall outside of the scope of Annexes I and II of the EIA Directive; the compliance of this second group of investments with the principles of the relevant EU directives on SEA, EIA and nature conservation will also be verified during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures related to the project are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Commentaires

The investment schemes composing the project are expected to be carried out over a five-year period from 2014 until 2019.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - ROAD MODERNISATION FEDERATION BIH - EIS - Road M-17.3 Buna-Neum, Section Neum-Stolac
Date de publication
17 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57671214
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120418
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays préadhésion
Pays
Bosnie-et-Herzégovine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - ROAD MODERNISATION FEDERATION BIHEIA - Kladanj-Paklenik section
Date de publication
17 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57668402
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120418
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays préadhésion
Pays
Bosnie-et-Herzégovine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ROAD MODERNISATION FEDERATION BIH
Date de publication
22 Apr 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
58521188
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120418
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays préadhésion
Pays
Bosnie-et-Herzégovine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ROAD MODERNISATION FEDERATION BIH
Date de publication
30 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
238908263
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120418
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays préadhésion
Pays
Bosnie-et-Herzégovine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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