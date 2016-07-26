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BUCHAREST GLINA II

Signature(s)

Montant
75 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Roumanie : 75 000 000 €
Eau, assainissement : 75 000 000 €
Date(s) de signature
8/11/2017 : 75 000 000 €
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23/01/2019 - Résumé non technique - BUCHAREST GLINA II - REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC

Fiche récapitulative

Date de publication
26 juillet 2016
Statut
Référence
Signé | 08/11/2017
20120391
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BUCHAREST GLINA II
Bucharest Municipality
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 75 million
EUR 353 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

Finalisation of Glina wastewater treatment plant, rehabilitation of the main sewer collectors and of Dambovita sewer collector canal (CASETA)

To have adequate treatment of the entire wastewater flow from the city at levels that comply with EU Directives, to reduce the level of infiltration rate in the sewer network and to have a sustainable solution for processing the entire sewage sludge production.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is strongly environmentally driven and therefore has predominantly positive effects on the environment. The assessment pursuant to SEA Directive 2001/42/EC and to respective national GD1076/2004 was carried out for the overall Operational Programme. The project was subject to Environmental Impact Assessment (EIA) screening (screened in), and subsequently to the environmental impact assessment pursuant to Directive 2011/92/EC and respective national GD 445/2009. The Environmental Agreement was issued in 01/2013. Separate assessments were carried out for effects on the sites in NATURA 2000 network (pursuant to Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 2009/147/EC). The project is unlikely to have significant negative effects on the protected areas and sites.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (i.e. Directive 2014/24/EU as well as Directive 2007/66/EC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - BUCHAREST GLINA II
Date de publication
1 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67934154
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120391
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BUCHAREST GLINA II
Date de publication
23 Dec 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
48705954
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120391
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - BUCHAREST GLINA II - Environmental Impact Assessment
Date de publication
23 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
48254310
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120391
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - BUCHAREST GLINA II - REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC
Date de publication
23 Jan 2019
Langue
roumain
Sujet général
Prêts
Numéro du document
46690677
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120391
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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