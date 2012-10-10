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UK PORTS UPGRADE - PORT OF HULL

Signature(s)

Montant
94 357 666,56 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 94 357 666,56 €
Transports : 94 357 666,56 €
Date(s) de signature
19/11/2014 : 94 357 666,56 €
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Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - EN
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28/04/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UK PORTS UPGRADE - PORT OF HULL
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - UK PORTS UPGRADE - PORT OF HULL

Fiche récapitulative

Date de publication
10 octobre 2012
Statut
Référence
Signé | 19/11/2014
20120386
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
UK PORTS UPGRADE - PORT OF HULL
ASSOCIATED BRITISH PORTS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 68 million (GBP 55 million)
EUR 136 million (GBP 110 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Redevelopment of Alexandra Dock at Port of Hull to provide a site for an offshore wind turbine manufacturing facility with a riverside berth and storage areas for turbine components.

The project will service vessels operating in the North Sea installing offshore wind turbines, the development of which supports EU and national targets for renewable energy and thus contributes to environmental and security of energy supply objectives.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project has been the subject of a full EIA, including environmental impact studies (EIS), biodiversity assessments, and public consultation. The EIS non-technical summary (NTS) has been provided to the Bank. Compliance with the SEA directive, the Water Framework Directive, climate change adaptation issues, the EIA process and status of authorisations, biodiversity assessment requirements, residual impacts of the project, as well as compensation measures and monitoring for the project will be reviewed during appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Documents liés
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UK PORTS UPGRADE - PORT OF HULL
Date de publication
28 Apr 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
58674230
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120386
Secteur(s)
Transports
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - UK PORTS UPGRADE - PORT OF HULL
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
85528743
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120386
Secteur(s)
Transports
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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UK PORTS UPGRADE - PORT OF HULL
Fiche technique
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Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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