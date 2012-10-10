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SRI LANKA SME AND GREEN ENERGY GL

Signature(s)

Montant
90 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Sri Lanka : 90 000 000 €
Énergie : 27 000 000 €
Lignes de crédit : 63 000 000 €
Date(s) de signature
13/11/2013 : 27 000 000 €
13/11/2013 : 63 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
10 octobre 2012
Statut
Référence
Signé | 13/11/2013
20120354
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SME AND GREEN ENERGY GL
COMMERCIAL BANK OF CEYLON PLC
DFCC BANK
REGIONAL DEVELOPMENT BANK
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 90 million
Not applicable.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Line of credit dedicated to support investment projects that contribute to climate change mitigation and support private sector development.

The operation consists of a line of credit supporting the private and public industries and services sectors in the aftermath of the civil war. The facility would focus on projects that (i) contribute to mitigation of climate change and to the support of local private sector development through SME finance.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The operation will support projects that contribute to the reduction of greenhouse gas emissions and other airborne pollutants. The sub-schemes are likely to include small and medium-scale investments that would be expected to have limited negative environmental impacts. However, some of the sub-schemes, due to their technical characteristics may require a mandatory environmental impact assessment or a review by the competent authority for the need to carry out an EIA.

The Bank will require the intermediary institution to ensure that any procurement procedures carried out by the final beneficiaries for the sub-projects in the field of climate change mitigation that the Bank finances are in accordance with EIB Guide to Procurement.

Commentaires

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SRI LANKA SME AND GREEN ENERGY GL
Date de publication
5 May 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54912936
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120354
Secteur(s)
Lignes de crédit
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Sri Lanka
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - SRI LANKA SME AND GREEN ENERGY GL - Environmental Impact Assessment Report
Date de publication
24 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
61262419
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120354
Secteur(s)
Lignes de crédit
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Sri Lanka
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SRI LANKA SME AND GREEN ENERGY GL
Date de publication
24 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
125124791
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120354
Secteur(s)
Lignes de crédit
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Sri Lanka
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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