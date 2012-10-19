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TALGO HIGH SPEED TRAIN RDI

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 50 000 000 €
Transports : 50 000 000 €
Date(s) de signature
18/12/2012 : 50 000 000 €
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Espagne : 151 millions d’euros de financements en faveur de l’innovation, de la création d’emplois et de l’efficacité énergétique au titre du Plan d’investissement pour l’Europe

Fiche récapitulative

Date de publication
19 octobre 2012
Statut
Référence
Signé | 18/12/2012
20120337
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TALGO HIGH SPEED TRAIN RDI
TALGO
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 107 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises the promoter’s investments in research, development and innovation (RDI) aimed at developing new solutions and concepts for rolling stock. The main sub-project consists in the development and the detailed design of a new very high speed passenger train platform; the project includes also R&D activities related to the design of new trains for specific markets and feasibility studies focused on innovative components. The project will be carried out mainly in Spain (70.5% of the project cost) at the promoter's R&D centre and the rest in other EU Member States.

The main sub-project consists in the development and the detailed design of a new high speed passenger train; the project includes also R&D activities related to the design of new trains for specific markets and feasibility studies focused on innovative components.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The RDI activities are expected to be carried out in existing R&D centres that will not change their scope due to the project and the manufacturing of new rolling stock is not subject to Directive 2011/92/EU; an EIA is therefore not needed However, the Bank’s services will further assess all the environmental details during the due diligence.

Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.

Commentaires

The project may be financed under the Risk Sharing Finance Facility (RSFF), which is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TALGO HIGH SPEED TRAIN RDI
Date de publication
15 Jan 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64130627
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120337
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - TALGO HIGH SPEED TRAIN RDI
Date de publication
7 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
72258643
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120337
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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