NEPAL TANAHU HYDROPOWER PROJECT

Fiche récapitulative
The project comprises the construction and operation of a 140 MW storage hydroelectric power scheme and its interconnection to the national grid. It is designed to help meet peak electricity demand in Nepal during the dry winter months and to operate as a baseload plant for the remainder of the year. The project will provide an alternative to expensive fossil fuel based power generation through cleaner energy, and will help stabilise Nepal's power supply system and reduce transmission losses.
The project will provide this low income country with sustainable renewable electrical energy and will help to avoid additional thermal (diesel-fired) generation that is associated with high emissions of CO2 and other harmful atmospheric pollutants. The project will supply this renewable energy to a network that has a severe generation deficit which has resulted in extensive load shedding and related damage to the local economy. The project is therefore in line with the External Lending Mandate by promoting economic development and environmentally sustainable energy production. Financing of this project would contribute to the Bank’s energy lending objectives related to renewable energy and the mitigation of climate change.
An ESIA has been completed, in line with the principles of EU legislation, and has been approved by the competent environmental authority. The project will require the resettlement of 86 households and the acquisition of 112 ha of private land, of which only a minor proportion is currently cultivated. Appropriate compensation will be provided to all people affected by the project in accordance with national legislation and lenders' requirements. No significant negative environmental or social impacts have been identified that would prevent development of the project.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be conducted in accordance with the Bank’s Guide to Procurement.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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