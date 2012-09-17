MODERNISATION ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

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Fiche récapitulative
Projet de réhabilitation, d'aménagement et d'équipement des établissements scolaires en Tunisie.
Le projet vise à améliorer la qualité des espaces éducatifs au sein des établissements scolaires au travers d'actions d'aménagement et de réhabilitation, notamment d'écoles primaires, d'internats des collèges et des lycées afin de rendre ces espaces plus attractifs et encourager les élèves à les fréquenter. Ce projet a également pour objectif le renforcement et le renouvellement des équipements didactiques au sein des établissements.
L'analyse des procédures suivies par le promoteur sera réalisée durant l'évaluation du projet afin de s'assurer de leur adéquation avec les critères de la Banque.
Les marchés de travaux, de fournitures et de services seront soumis aux procédures d'appel d'offres nationales et internationales en fonction de leurs montants, et en prenant en considération leur complexité technique éventuelle. L'analyse des procédures d'appel d'offres suivies par les promoteurs sera réalisée durant l'évaluation du projet afin de s'assurer de l'adéquation avec les critères de la Banque.
Le projet a été défini comme une priorité par les nouvelles autorités gouvernementales, avec l'objective de rééquilibrer la situation des infrastructures de l'enseignement primaire et secondaire dans des zones géographiques ou de régions n'ont pas bénéficié de l'investissement au niveau de l'éducation public dans les années précédentes. Cette opération est couverte par la Garantie UE pour les prêts BEI en dehors de l'UE.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.