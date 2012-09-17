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MODERNISATION ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

Signature(s)

Montant (.*)
83 250 000 €
Pays
Secteur(s)
Tunisie : 83 250 000 €
Éducation : 83 250 000 €
Date(s) de signature
6/02/2025 : 1 000 000 €
30/12/2014 : 12 250 000 €
19/06/2014 : 70 000 000 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 1 000 000 € fourni par NEIGHBOURHOOD INVESTMENT PLATFORM ,a 12 250 000 € Investment Grants fourni par NEIGHBOURHOOD INVESTMENT PLATFORM
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Fiche récapitulative

Date de publication
17 septembre 2012
Statut
Référence
Signé | 19/06/2014
20120264
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MODERNISATION ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
Ministry of Education
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 83 million
EUR 213 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Projet de réhabilitation, d'aménagement et d'équipement des établissements scolaires en Tunisie.

Le projet vise à améliorer la qualité des espaces éducatifs au sein des établissements scolaires au travers d'actions d'aménagement et de réhabilitation, notamment d'écoles primaires, d'internats des collèges et des lycées afin de rendre ces espaces plus attractifs et encourager les élèves à les fréquenter. Ce projet a également pour objectif le renforcement et le renouvellement des équipements didactiques au sein des établissements.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

L'analyse des procédures suivies par le promoteur sera réalisée durant l'évaluation du projet afin de s'assurer de leur adéquation avec les critères de la Banque.

Les marchés de travaux, de fournitures et de services seront soumis aux procédures d'appel d'offres nationales et internationales en fonction de leurs montants, et en prenant en considération leur complexité technique éventuelle. L'analyse des procédures d'appel d'offres suivies par les promoteurs sera réalisée durant l'évaluation du projet afin de s'assurer de l'adéquation avec les critères de la Banque.

Commentaires

Le projet a été défini comme une priorité par les nouvelles autorités gouvernementales, avec l'objective de rééquilibrer la situation des infrastructures de l'enseignement primaire et secondaire dans des zones géographiques ou de régions n'ont pas bénéficié de l'investissement au niveau de l'éducation public dans les années précédentes. Cette opération est couverte par la Garantie UE pour les prêts BEI en dehors de l'UE.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MODERNISATION ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
Date de publication
6 Jun 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53157506
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120264
Secteur(s)
Éducation
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
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