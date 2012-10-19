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TUNNEL DU FREJUS (CNA) - SECURITE

Signature(s)

Montant
120 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 120 000 000 €
Transports : 120 000 000 €
Date(s) de signature
8/04/2013 : 120 000 000 €
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02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TUNNEL DU FREJUS (CNA) - SECURITE
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Communiqués associés
France : 120 millions d'euros pour accroître la sécurité du tunnel transeuropéen de Fréjus

Fiche récapitulative

Date de publication
19 octobre 2012
Statut
Référence
Signé | 08/04/2013
20120258
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
FREJUS TUNNEL (CNA) - SAFETY

SOCIETE FRANCAISE DU TUNNEL ROUTIER DU FREJUS

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 115 million
EUR 480 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project involves the construction of a safety tunnel and passageways connecting with the existing road tunnel along which new emergency shelters can be built. The tunnel is a cross-border structure whose concessionholders are Société Française du Tunnel Routier du Fréjus (SFTRF) and its counterpart Società Italiana per il Traforo Autostradale del Frejus (SITAF), each responsible for the section within its country's borders. A European economic interest grouping (EEIG) is responsible for ensuring the safety, operation, maintenance and conservation of the tunnel.

The project is aimed at improving road safety in accordance with the tightening of EU regulations, in particular the "Mont Blanc" Directive EC/2004/54 on minimum safety requirements for road tunnels.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project comes under Annex II to Directive EIE 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. It requires an EIA conducted and approved for both the Italian and French sections. The Bank will also review the EIA process adopted to date in order to confirm that it meets the relevant EU directives.

In the course of the appraisal, the Bank will review the procurement procedures and require that they comply with the EU directives.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TUNNEL DU FREJUS (CNA) - SECURITE
Date de publication
2 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
46952866
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120258
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - TUNNEL DU FREJUS (CNA) - SECURITE
Date de publication
17 Jun 2014
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53221646
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120258
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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FREJUS TUNNEL (CNA) - SAFETY
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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