Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

WARSAW RING ROAD (TEN) II

Signature(s)

Montant
300 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 300 000 000 €
Transports : 300 000 000 €
Date(s) de signature
9/10/2012 : 300 000 000 €
Autres liens
Related public register
12/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WARSAW RING ROAD (TEN) II
Related public register
31/01/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - WARSAW RING ROAD (TEN) II

Fiche récapitulative

Date de publication
31 mai 2012
Statut
Référence
Signé | 09/10/2012
20120194
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
WARSAW RING ROAD (TEN) II
The Promoter is the General Directorate of National Roads and Motorways (GDDKiA), the body responsible for the construction, maintenance and operation of the national road network throughout Poland.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 300 million
EUR 821 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Improvement of 12 km of the Powazkowska-Marka section and construction of 16 km of the Salomeo-Wolica section of the Warsaw Ring Road and related arterial connections

Improving traffic flows on part of a Trans-European Network in a convergence regions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Powazkowska and Marki improvement falls under Annex II of EIA Directive 2011/92/EU and was screened in. The section Salomea and Wolica falls under Annex I of the same Directive. Both sections were therefore subject to a full EIA procedure. The project has the potential to impact two Natura 2000 sites; so the provisions of the Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directive (2009/147/EC) apply. The project sections are included in the Masovian Region Development Strategy to 2020, the National Road Construction Program 2008-2012 and the Operational Program Infrastructure and Environment, 2007-2013, all of which were subject to a form of strategic environmental assessment.The procedures and outcomes are to be further reviewed during appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/18/EC and Directive 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Documents liés
12/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WARSAW RING ROAD (TEN) II
31/01/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - WARSAW RING ROAD (TEN) II

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WARSAW RING ROAD (TEN) II
Date de publication
12 May 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66397433
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120194
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - WARSAW RING ROAD (TEN) II
Date de publication
31 Jan 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
78780581
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120194
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
12/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WARSAW RING ROAD (TEN) II
Related public register
31/01/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - WARSAW RING ROAD (TEN) II
Autres liens
Fiche récapitulative
WARSAW RING ROAD (TEN) II
Fiche technique
WARSAW RING ROAD (TEN) II

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes