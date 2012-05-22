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CYPRUS NSRF

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Chypre : 200 000 000 €
Énergie : 2 000 000 €
Éducation : 10 000 000 €
Infrastructure composite : 13 440 000 €
Services : 22 000 000 €
Déchets solides : 70 000 000 €
Aménagement urbain : 82 560 000 €
Date(s) de signature
25/07/2012 : 2 000 000 €
25/07/2012 : 10 000 000 €
25/07/2012 : 13 440 000 €
25/07/2012 : 22 000 000 €
25/07/2012 : 70 000 000 €
25/07/2012 : 82 560 000 €
Autres liens
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - EL
Related public register
15/10/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CYPRUS NSRF
Related public register
31/01/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - CYPRUS NSRF

Fiche récapitulative

Date de publication
22 mai 2012
Statut
Référence
Signé | 25/07/2012
20120167
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CYPRUS NSRF
REPUBLIC OF CYPRUS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 800 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Co-financing of EU Operational Programmes in the fields of Sustainable Development and Competitiveness and Employment, Human Capital and Social Cohesion.

The project aims at financing the Cypriot National Strategic Reference Framework, which defines five investment priorities in the 2007-2013 programming period:i. strengthening the productive base of the economy and supporting enterprises;ii. knowledge society and promotion of Research and Development and Innovation;iii. human resources, employment and social cohesion;iv. environment, transport and energy infrastructures; andv. development of sustainable communities.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is a multi-scheme operation classified as a Framework Loan/Structural Programme Loan. Some of the schemes may eventually fall under Annex I or Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU, or may have an impact on an area forming part of the Natura 2000 network. It is a requirement that all the schemes must be implemented in compliance with the EU environmental legislation.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/18/EEC or 2004/17/EEC and Directive 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Documents liés
15/10/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CYPRUS NSRF
31/01/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - CYPRUS NSRF
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Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - EL

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CYPRUS NSRF
Date de publication
15 Oct 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54954192
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120167
Secteur(s)
Infrastructure composite
Énergie
Services
Aménagement urbain
Déchets solides
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Chypre
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - CYPRUS NSRF
Date de publication
31 Jan 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
75468508
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120167
Secteur(s)
Infrastructure composite
Énergie
Services
Aménagement urbain
Déchets solides
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Chypre
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
15/10/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CYPRUS NSRF
Related public register
31/01/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - CYPRUS NSRF
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Fiche récapitulative
CYPRUS NSRF
Fiche technique
CYPRUS NSRF
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Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - EL

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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