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TAHITI CENTRE HOSPITALIER SWAC

Signature(s)

Montant
7 500 000 €
Pays
Secteur(s)
Polynésie française : 7 500 000 €
Énergie : 7 500 000 €
Date(s) de signature
28/12/2012 : 7 500 000 €
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Polynésie française : 7,5 millions d’EUR pour améliorer l’efficacité énergétique du Centre hospitalier

Fiche récapitulative

Date de publication
24 juillet 2012
Statut
Référence
Signé | 28/12/2012
20120159
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TAHITI CENTRE HOSPITALIER SWAC
Government of the Territory of French Polynesia
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 8 million
EUR 25 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Investment loan to the Government of the Overseas Territory French Polynesia with a maturity of up to 15 years for the implementation of a new seawater air-conditioning system (SWAC) for the Centre Hospitalier de Polynésie Française (CHPF) to reduce high-cost electricity consumption and emissions of greenhouse gases. The investment loan will be provided to the Government of French Polynesia for onlending to the Centre Hospitalier de la Polynésie Française.

The project will contribute to realising French Polynesia's objectives of increasing the share of renewable energy to 50% in 2020, and 100% in 2030. While air-conditioning represents 40% of electricity consumption in French Polynesia, the Centre Hospitalier de Polynésie Française consumes 50% of its electricity for operating its air-conditioning system. Through a considerable reduction of its operating cost by decreased electricity expenses, the project will contribute to safeguarding the provision of sustainable health and hospital services.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under the EIA Act 2003 requiring a full Environmental Impact Assessment. It is assumed that the project will not have significant negative environmental impacts. It is rather anticipated that the overall impact on the environment is beneficial in the sense that it will result in reducing emissions from substituted thermal power generation. These assumptions are expected to be confirmed by the EIA process that has just been initiated under the management of AFD.

The procurement of the project will be managed by AFD, Lead Financier under this MRI operation. AFD will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with AFD's own procurement rules and the Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Commentaires

This operation is proposed as a co-financing agreement with Agence Française de Développement (AFD) and other co-financiers under the Mutual Reliance Initiate. It is agreed that AFD shall act as Lead Financier for the purposes of the Operational Guidelines.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TAHITI CENTRE HOSPITALIER SWAC
Date de publication
29 May 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
59399171
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120159
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Polynésie Française
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - TAHITI CENTRE HOSPITALIER SWAC - Plan de Gestion de l'Environnement
Date de publication
30 Jan 2020
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
126086347
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120159
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Polynésie Française
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - TAHITI CENTRE HOSPITALIER SWAC - Etude d'Impact sur l'Environnement
Date de publication
5 Feb 2020
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
126592048
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120159
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Polynésie Française
Disponible au public
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Environmental and Social Completion Sheet - TAHITI CENTRE HOSPITALIER SWAC
Date de publication
27 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
216982457
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120159
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Polynésie Française
Disponible au public
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