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NICE TRANSPORT URBAIN II

Signature(s)

Montant
250 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 250 000 000 €
Transports : 250 000 000 €
Date(s) de signature
21/11/2014 : 250 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
27 mai 2013
Statut
Référence
Signé | 21/11/2014
20120158
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NICE TRANSPORT URBAIN II
METROPOLE NICE COTE D'AZUR
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 320 millions
EUR 640 millions
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction de la ligne de tramway Ouest-Est permettant de relier l’aéroport et le centre administratif au port, 11,3 km (dont 3,2 km en tunnel), en desservant tout l'hypercentre, avec 20 stations, matériel roulant, parcs relais.

Améliorer les conditions de la mobilité dans le périmètre de la métropole avec un impact positif sur la qualité de vie, la compétitivité économique et l’environnement.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Le projet relève de l'annexe II de la directive 2011/92/EU. D'après la législation française, le projet est soumis à une procédure d’évaluation d'impact environnemental. Le projet a obtenu un avis favorable de l’autorité environnementale et a été déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral le 15 juin 2012. Une analyse détaillée des aspects environnementaux sera entreprise au cours de l’instruction du projet.

En tant qu’établissement public, Nice Métropole est tenue de respecter les procédures de passation des marchés publiques, en conformité avec les textes du droit français (le code des marchés publics et l'ordonnance du 6 juin 2005), issus de la transposition des directives communautaires. La Banque exigera que les contrats pour la mise en œuvre du projet aient été / soient attribués conformément à la législation européenne applicable (Directive 2004/17/CE) et les avis de marché publiés selon les seuils réglementaires.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - NICE TRANSPORT URBAIN II - Extension du reseau Ligne de tramway Ouest Est
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54776181
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120158
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NICE TRANSPORT URBAIN II
Date de publication
11 Dec 2014
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
56474916
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120158
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - NICE TRANSPORT URBAIN II
Date de publication
27 Aug 2021
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
143218916
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120158
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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