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ROUTE E420 FRASNES-BRULY RTE-T

Signature(s)

Montant
80 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 80 000 000 €
Transports : 80 000 000 €
Date(s) de signature
6/03/2014 : 80 000 000 €
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31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - ROUTE E420 FRASNES-BRULY RTE-T

Fiche récapitulative

Date de publication
21 août 2013
Statut
Référence
Signé | 06/03/2014
20120103
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ROUTE E420 FRASNES-BRULY RTE
SOCIETE REGIONALE WALLONNE DE FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DES INFRASTRUCTURES
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 80 millions
EUR 178 millions
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Aménagement autoroutier sur le corridor de la route E 420 entre Frasnes et Brûly.

Le projet permettra de constituer un axe Nord-Sud de haut niveau de service, alternatif aux autoroutes A2-A1-A6-A26 Bruxelles/Paris/Beaune et A4-A31 Bruxelles/Luxembourg/Beaune, ainsi qu’une nouvelle liaison entre l’Île-de-France et la Belgique. Il est situé sur le Réseau Transeuropéen de Transports (RTE-T) et est donc éligible au titre de l’article 309 (c) du Traité de la CE.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

L’applicabilité de la Directive 2001/42/CE sur l’évaluation environnementale stratégique (Strategic Environmental Assessment, SEA) sera vérifiée à l’instruction.
Le projet entre dans le champ d’application de l’Annexe I de la Directive EIE 2011/92/EC. Des études complètes ont été réalisées, y compris consultations publiques. Le tracé du contournement de Couvin est situé à proximité ou en contact de plusieurs zones Natura 2000. La conformité du projet avec les Directives EIE 2011/92/EC, Habitats (92/43/EEC) et Oiseaux (2009/147/EC) sera vérifiée lors de l’instruction.

La Banque exigera du promoteur qu'il veille à ce que les contrats pour la mise en œuvre du projet aient été / soient publiés dans le Journal Officiel de l’UE et attribués conformément à la législation européenne applicable (Dir. 2004/17/CE ou 2004/18/CE et Dir. 2007/66/CE).

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ROUTE E420 FRASNES-BRULY RTE-T
Date de publication
12 Feb 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
49180777
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120103
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - ROUTE E420 FRASNES-BRULY RTE - Contournement de Couvin et liaison Couvin - Brûly (N5)
Date de publication
20 Sep 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53221750
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120103
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - ROUTE E420 FRASNES-BRULY RTE - Liaison Couvin-Bruily Étude d'iincidences sur l'environnement
Date de publication
20 Sep 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53218879
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120103
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ROUTE E420 FRASNES-BRULY RTE-T
Date de publication
31 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
163237874
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120103
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche technique
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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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