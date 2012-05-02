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GRUPPO SACMI R&D

Signature(s)

Montant
45 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 45 000 000 €
Industrie : 45 000 000 €
Date(s) de signature
25/10/2012 : 20 000 000 €
25/10/2012 : 25 000 000 €
Autres liens
Related public register
14/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GRUPPO SACMI R&D
Related public register
11/11/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - GRUPPO SACMI R&D

Fiche récapitulative

Date de publication
2 mai 2012
Statut
Référence
Signé | 25/10/2012
20120088
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Gruppo Sacmi R&D
The promoter is a recognised player in its reference markets and its strength lies on the application of innovative technology, on its commitment to research and development and on providing high quality and professional services. In this context, continuous investment in R&D is key to maintain a leadership position.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 45 million
EUR 91 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of Sacmi's research and development (R&D) activities.

The project concerns the promoter's investment in research, development and product / process innovation in the field of manufacturing machines and complete plants for the ceramics, beverage & packaging, processing and plastics industries.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in research, development and innovation that will be carried out in existing facilities already authorised, for which an EIA is therefore not required by EIA Directive 85/337/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2000/35/EC.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Commentaires

Part of the project cost could be eligible for Risk Sharing Finance Facility (RSFF). The RSFF is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

Documents liés
14/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GRUPPO SACMI R&D
11/11/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - GRUPPO SACMI R&D

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GRUPPO SACMI R&D
Date de publication
14 Jan 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64091619
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120088
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - GRUPPO SACMI R&D
Date de publication
11 Nov 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65606846
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120088
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
14/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GRUPPO SACMI R&D
Related public register
11/11/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - GRUPPO SACMI R&D
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Fiche récapitulative
Gruppo Sacmi R&D
Fiche technique
GRUPPO SACMI R&D

Informations et observations générales

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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