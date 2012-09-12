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IRISH WATER INVESTMENT PROGRAMME

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Irlande : 200 000 000 €
Eau, assainissement : 200 000 000 €
Date(s) de signature
29/10/2014 : 100 000 000 €
28/11/2012 : 100 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
12 septembre 2012
Statut
Référence
Signé | 28/11/2012
20120078
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
IRISH WATER INVESTMENT PROGRAMME
Department of the Environment, Community and Local Government of Ireland
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 479 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Part-financing the major Irish water supply and wastewater infrastructure investment for the period of 2012-15

The proposed operation is part of Ireland’s reform process, motivated by the increasing population demand and the economic problems affecting both operating and capital budgets in the public sector.

This is the first operation with the promoter –the Department of Environment in Ireland. It is part of the Water Services Investment Programme (WSIP) 2010-2012, published and extended into 2013. It would comprise 19 schemes -in Dublin City Council and other 10 county councils-, belonging to 5 different River Basin Districts and contributing to compliance with the EU directives.

The investment programme covering the water infrastructure upgrade, improving the capacity and water quality of the services to provide, as well as improving resilience to climate change.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project will have a high positive impact on the environment, improving water quality throughout the country, as required by the Water Framework Directive (2000/60/EC). It will also comprise water conservation components and contribute to pollution abatement by improving the quality of effluents discharged to surface and coastal waters. Project regulatory requirements (EIA, SEA, Natura 2000 assessments) will be assessed during appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EEC/ or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal as and where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IRISH WATER INVESTMENT PROGRAMME
Date de publication
1 Jul 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67397033
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120078
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - IRISH WATER INVESTMENT PROGRAMME
Date de publication
27 Aug 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
141703012
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120078
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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