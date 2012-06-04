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INTESA SANPAOLO EN RINNOVABILE FL III

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 200 000 000 €
Énergie : 200 000 000 €
Date(s) de signature
27/07/2012 : 100 000 000 €
25/03/2013 : 100 000 000 €
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Italie : La BEI et Intesa Sanpaolo mettent 670 millions d'EUR à la disposition de PME et d’ETI, de réseaux d'entreprises, de sources d'énergies renouvelables, d'activités sociales et de projets relevant du programme « Industrie 2015 »

Fiche récapitulative

Date de publication
4 juin 2012
Statut
Référence
Signé | 27/07/2012
20110644
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
INTESA SANPAOLO EN RINNOVABILE FL III
Mediocredito Italiano S.p.A., Leasint S.p.A. and Centroleasing S.p.A., part of the Intesa Sanpaolo group.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 400 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Framework loan to support small to medium scale investments in renewable energy and energy efficiency sectors in Italy.

The objective of the project is to support investments in renewable energy and energy efficiency that would contribute to the EU energy and climate action objectives.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

This operation intends to bring environmental benefits by supporting projects that help mitigate climate change. The individual schemes to be financed would be expected to have limited environmental impacts with no significant negative residual effects. Due to their technical characteristics, the subprojects to be proposed for allocation are likely to fall under Annex II of the EIA Directive. The Bank will assess the promoter’s capacity and procedures to ensure compliance with national and European environmental and biodiversity regulations as well as its capacity to support the Bank's Public Disclosure Policy, which aims at facilitating access by the public to environmentally relevant information.

The Bank will review systems and procedures applied by the financial intermediary during appraisal, including promoters with sub-schemes’ are, where applicable, in compliance with the EU Procurement Directive 2004/17/EC and its transposition into national legislation.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - INTESA SANPAOLO EN RINNOVABILE FL III
Date de publication
5 May 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54903340
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110644
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - INTESA SANPAOLO EN RINNOVABILE FL III
Date de publication
31 Jan 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
78729504
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110644
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche technique
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