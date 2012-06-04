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AZ SINT-MAARTEN HOSPITAL MECHELEN (B)

Signature(s)

Montant
110 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 110 000 000 €
Santé : 110 000 000 €
Date(s) de signature
7/11/2013 : 50 000 000 €
8/05/2015 : 60 000 000 €
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Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AZ SINT-MAARTEN HOSPITAL MECHELEN (B)
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09/10/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AZ SINT-MAARTEN HOSPITAL MECHELEN (B)
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Fiche récapitulative

Date de publication
4 juin 2012
Statut
Référence
Signé | 07/11/2013
20110634
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AZ SINT-MAARTEN HOSPITAL MECHELEN (B)
EMMAUS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 110 million
EUR 330 million
Lieu
Secteur(s)
  • Santé - Santé humaine et action sociale
Description
Objectifs

Construction of a building for a general hospital on a new site in the city of Mechelen, merging 3 existing hospitals.

By merging the services on one single site, the project will lead to the reorganisation of service delivery, of logistics and to an improvement of the general functioning of the hospital. Unit-cost reductions, shorter patients’ stays, greater comfort are expected results of the operation. More generally, healthcare being an element of social cohesion, the project will have positive social benefits.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Hospitals are not specifically mentioned in the EIA Directive on Environmental Impact Assessment, though the project may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal whether an EIA is required and the screening decision of the competent authority.

The Promoter is required to respect national and EU legislation applicable to public authorities’ procurement and the Bank requires that all relevant contracts for the implementation of the projects have been, or will be, tendered in accordance with the relevant EU procurement legislation. The procurement practices for the investment project will be examined during appraisal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Environmental and Social Completion Sheet - AZ SINT-MAARTEN HOSPITAL MECHELEN (B)
Date de publication
24 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
124172895
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110634
Secteur(s)
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AZ SINT-MAARTEN HOSPITAL MECHELEN (B)
Date de publication
9 Oct 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54904141
Thématique du document
N/A
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110634
Secteur(s)
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche récapitulative
AZ SINT-MAARTEN HOSPITAL MECHELEN (B)
Fiche technique
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Replacing 3 ageing hospitals with a new facility in Mechelen, Belgium, to offer modern medical environment and the best healthcare services to the patients of the region
AZ Sint-Maarten Hospital Mechelen (B)
©To be defined
Replacing 3 ageing hospitals with a new facility in Mechelen, Belgium, to offer modern medical environment and the best healthcare services to the patients of the region
AZ Sint-Maarten Hospital Mechelen (B)
©To be defined

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

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