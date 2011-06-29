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RTE - TRANSMISSION NETWORK UPGRADE

Signature(s)

Montant
500 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 500 000 000 €
Énergie : 500 000 000 €
Date(s) de signature
24/04/2014 : 200 000 000 €
20/03/2013 : 300 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
30 octobre 2012
Statut
Référence
Signé | 20/03/2013
20110629
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
RTE - TRANSMISSION NETWORK UPGRADE
RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 500 million
EUR 1219 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Multi-component investment programme covering the period 2012-2016 aimed at reinforcing the French electricity transmission system.

Multi-component investment programme covering the period 2012-2016 aimed at reinforcing the French electricity transmission system.
Overall the sub-projects include the erection of approx. 450 km of overhead lines, the installation of approx. 200 km of underground power cables and the related substation facilities.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

By their technical characteristics some projects of the programme fall under Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive. The impacts that can be typically expected for these projects relate to visual impact, vegetation clearance, electromagnetic fields noise nuisance, and birds’ collision and mortality. Environmental impact studies have been carried out as applicable and mitigating and/or compensation measures will be applied as necessary.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the programme have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EEC/ or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RTE - TRANSMISSION NETWORK UPGRADE
Date de publication
11 May 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66391774
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110629
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - RTE - TRANSMISSION NETWORK UPGRADE
Date de publication
24 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
123415242
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110629
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
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La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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