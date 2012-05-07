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PURATOS RDI

Signature(s)

Montant
45 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 45 000 000 €
Industrie : 45 000 000 €
Date(s) de signature
7/03/2013 : 16 000 000 €
7/03/2013 : 29 000 000 €
Autres liens
Related public register
16/10/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PURATOS RDI
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07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - PURATOS RDI
Communiqués associés
Belgique : La BEI finance la R-D de Puratos pour la mise au point de composants alimentaires plus sains et plus nutritifs

Fiche récapitulative

Date de publication
7 mai 2012
Statut
Référence
Signé | 07/03/2013
20110574
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PURATOS RDI
PURATOS GROUP NV
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 45 million
EUR 99 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing Puratos RDI programme, focused in particular on the development of new enzymes and nutritional components.

The project concerns the promoter’s RDI expenditures related to ingredients and solutions employed by a wide range of food processors: artisanal to industrial bakers and patissiers, chocolatiers and food service. The main research projects are structured around nutrition and taste. Other priority is to develop new technological tools and services to help customers to grow their business.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in Research and Development that are expected to be carried out in existing facilities, already authorised, and which would therefore not require an EIA under Directive 85/337/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. At appraisal, it will be determined if any of the work to be carried out would require a change to existing environmental permits.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Commentaires

The project will be financed from the Risk Sharing Finance Facility (RSFF), which is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PURATOS RDI
Date de publication
16 Oct 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54957575
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110574
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - PURATOS RDI
Date de publication
7 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67903061
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110574
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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