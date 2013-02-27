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SEVERN TRENT CLIMATE ACTION

Signature(s)

Montant
725 927 955,06 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 725 927 955,06 €
Eau, assainissement : 725 927 955,06 €
Date(s) de signature
26/02/2015 : 725 927 955,06 €
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07/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SEVERN TRENT CLIMATE ACTION
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16/11/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - SEVERN TRENT CLIMATE ACTION
Communiqués associés
Royaume-Uni : Financement européen de 530 millions de GBP pour les investissements de Severn Trent

Fiche récapitulative

Date de publication
27 février 2013
Statut
Référence
Signé | 26/02/2015
20110482
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SEVERN TRENT CLIMATE ACTION
SEVERN TRENT WATER LTD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 678 million (GBP 600 million)
EUR 1355 million (GBP 1200 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of the second phase of the regulated investment programme of Severn Trent Water Ltd, one of the UKs largest water and sewage utilities, including a number of Climate Action-related components, for a total amount of GBP 1.2bn over the period 2013-15.

The project is supporting Severn Trent climate action programme.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Promoter complies with the requirements of EU EIA Directive 2011/92/EU, as well as Article 6 of the Habitats Directive 92/43/EEC. The Promoter carries out Environmental Impact Assessment procedures where required by the competent authorities and mitigating measures are applied as appropriate. The quality and environmental regulators independently monitor compliance with effluent discharge permits and drinking water quality standards.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/17/EC/ or 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SEVERN TRENT CLIMATE ACTION
Date de publication
7 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
48636717
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110482
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SEVERN TRENT CLIMATE ACTION
Date de publication
16 Nov 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79725783
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110482
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche technique
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