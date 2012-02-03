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TECHNOPOLIS SCIENCE PARKS II

Signature(s)

Montant
70 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Estonie : 5 600 000 €
Finlande : 64 400 000 €
Services : 70 000 000 €
Date(s) de signature
16/03/2012 : 5 600 000 €
16/03/2012 : 64 400 000 €
Autres liens
Related public register
16/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TECHNOPOLIS SCIENCE PARKS II
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - TECHNOPOLIS SCIENCE PARKS II

Fiche récapitulative

Date de publication
3 février 2012
Statut
Référence
Signé | 16/03/2012
20110360
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Technopolis Premises for high-tech activities

Technopolis

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 70 million
EUR 190 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project aims at expanding the promoter’s network of premises in Nordic-Baltic region. These premises aim at bridging organisations and industry, in order to stimulate and manage productive co-operation for economic benefits.

The project concerns the design and the construction of premises for companies and institutes in existing and new premises in the Nordic-Baltic region.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns the construction of new buildings, thus falling under Annex II of the directive 97/11 as amended by 2003/35 on Environmental Impact Assessment (EIA). For each subproject, the determination made by the competent authorities for requesting (or not) an EIA on the basis of Annex III of the Directive and actual/possible significant impacts on protected flora and fauna (Habitats’ and Birds’ Directives) will be verified during project appraisal.

Procurement procedures will be verified during appraisal.

Documents liés
16/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TECHNOPOLIS SCIENCE PARKS II
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - TECHNOPOLIS SCIENCE PARKS II

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TECHNOPOLIS SCIENCE PARKS II
Date de publication
16 Jan 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64130395
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110360
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Estonie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - TECHNOPOLIS SCIENCE PARKS II
Date de publication
7 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
72271027
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110360
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Estonie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
16/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TECHNOPOLIS SCIENCE PARKS II
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - TECHNOPOLIS SCIENCE PARKS II
Autres liens
Fiche récapitulative
Technopolis Premises for high-tech activities
Fiche technique
TECHNOPOLIS SCIENCE PARKS II

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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