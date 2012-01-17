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TRANSMISSION LINE YACYRETA (PARAGUAY)

Signature(s)

Montant
74 895 305,27 €
Pays
Secteur(s)
Paraguay : 74 895 305,27 €
Énergie : 74 895 305,27 €
Date(s) de signature
11/12/2013 : 74 895 305,27 €
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17/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TRANSMISSION LINE YACYRETA (PARAGUAY)
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Paraguay : Un prêt à l’appui du financement de la seconde ligne de transport d'électricité

Fiche récapitulative

Date de publication
17 janvier 2012
Statut
Référence
Signé | 11/12/2013
20110275
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TRANSMISSION LINE YACYRETA (PARAGUAY)
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 75 million
EUR 223 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project concerns the construction of a 500kV high voltage transmission line between Villa Hayes and Yacyretá with an approximate length of 300km.

The purpose of the project is to reinforce and upgrade the power transfer capability of Paraguay’s transmission network and its interconnection with neighboring countries. The project will help meet the growing electricity demand by supplying electricity from a renewable energy source, thus supporting the EU priority target of climate change mitigation.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The guidelines of the international finance institutions involved and the national legislation require for this project an environmental and social assessment (ESIA). A consultant is currently preparing the first phase of this assessment defining line sections where resettlement would be needed. The ESIA process and its results will be reviewed, as well as the promoter’s capacity to implement and monitor the required impact mitigation measures in line with the Bank’s guidelines.

The procurement of the section to be financed by the Bank will be carried out in line with the requirements of the Bank’s Guide to Procurement.The rest of the contracts are expected be tendered internationally, in line with the rules of the IADB .The project’s procurement policy and strategy will be appraised.

Commentaires

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TRANSMISSION LINE YACYRETA (PARAGUAY)
Date de publication
17 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
47230847
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110275
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Paraguay
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSMISSION LINE YACYRETA (PARAGUAY)
Date de publication
17 Jun 2014
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53218758
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20110275
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Paraguay
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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