TRANSMISSION LINE YACYRETA (PARAGUAY)

Fiche récapitulative
The project concerns the construction of a 500kV high voltage transmission line between Villa Hayes and Yacyretá with an approximate length of 300km.
The purpose of the project is to reinforce and upgrade the power transfer capability of Paraguay’s transmission network and its interconnection with neighboring countries. The project will help meet the growing electricity demand by supplying electricity from a renewable energy source, thus supporting the EU priority target of climate change mitigation.
The guidelines of the international finance institutions involved and the national legislation require for this project an environmental and social assessment (ESIA). A consultant is currently preparing the first phase of this assessment defining line sections where resettlement would be needed. The ESIA process and its results will be reviewed, as well as the promoter’s capacity to implement and monitor the required impact mitigation measures in line with the Bank’s guidelines.
The procurement of the section to be financed by the Bank will be carried out in line with the requirements of the Bank’s Guide to Procurement.The rest of the contracts are expected be tendered internationally, in line with the rules of the IADB .The project’s procurement policy and strategy will be appraised.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.