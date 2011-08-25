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OFFSHORE TRANSMISSION NETWORK ROUND 2

Signature(s)

Montant
583 966 694,9 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 583 966 694,9 €
Énergie : 583 966 694,9 €
Date(s) de signature
12/02/2015 : 28 062 021,37 €
12/02/2015 : 43 010 073,42 €
20/08/2015 : 53 554 707,2 €
4/11/2014 : 215 054 580,33 €
10/09/2013 : 244 285 312,58 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
25 août 2011
Statut
Référence
Signé | 10/09/2013
20110265
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
OFFSHORE TRANSMISSION NETWORK ROUND 2
Ofgem - Office of Gas and Electricity Markets
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
GBP 466 million (EUR 545 million)
GBP 1500 million (EUR 1753 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project concerns the transmission assets associated with the qualifying offshore wind farms for the second transitional tender round of the UK OFTO regulatory regime. Offshore Transmission Licences will be granted by Ofgem through a competitive tender process, with the successful bidder(s) becoming the Offshore Transmission Owner (OFTO). The result will be that the generating assets (offshore wind farms) will be owned and operated by the generator, whilst the Offshore Transmission System, which connects the offshore wind farms to the onshore transmission system, will be owned, operated and managed by the OFTO Licensee.

The regulated entities (OFTOs) will operate and maintain offshore transmission assets essential to the export of electricity from offshore wind farms, the development of which supports EU and national targets for renewable energy and thus contributes to environmental and security of energy supply objectives. The financing of this project would contribute to the EIB's lending priority policy on renewable energy.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Wind farms (including associated infrastructure; undersea cables/substations) fall by virtue of their technical characteristics under Annex II of EIA-Directive 85/337/EEC (as amended). According to national regulations an offshore wind farm, and its associated transmission infrastructure, is subject to a full mandatory EIA including public consultation. Further details of the environmental due diligence procedures applied to the project will be assessed during appraisal to verify compliance with the Bank's environmental policy.

The regulatory authority Ofgem is running a competitive tender process to identify preferred bidders, with the successful bidder becoming the OFTO. In this regard, and in accordance with its tender regulations, Ofgem issued a notice of its intention to commence a tender exercise in respect of the transitional tender round 2 projects on its website on 17 November 2010. In addition a voluntary notice was published in the Official Journal of the European Union (ref: 2010/S 224-342969). The procurement process will be reviewed in detail during appraisal.

Commentaires

The financing of this project has been approved to include a project bond credit enhancement option.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OFFSHORE TRANSMISSION NETWORK ROUND 2
Date de publication
17 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
42368040
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110265
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OFFSHORE TRANSMISSION NETWORK ROUND 2 Addendum
Date de publication
17 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
47950880
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110265
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Résumé non technique - OFFSHORE TRANSMISSION NETWORK ROUND 2 - London Array
Date de publication
20 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53218757
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110265
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - OFFSHORE TRANSMISSION NETWORK ROUND 2 - Lincs Offshore Wind Farm
Date de publication
20 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53219469
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110265
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Résumé non technique - OFFSHORE TRANSMISSION NETWORK ROUND 2 - West of Duddon Sands
Date de publication
20 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53221237
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110265
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
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Résumé non technique - OFFSHORE TRANSMISSION NETWORK ROUND 2 - LID6 Environmental Statement - Lincs Wind Farm Limited
Date de publication
20 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53221928
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110265
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
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Résumé non technique - OFFSHORE TRANSMISSION NETWORK ROUND 2 - Gwynt y Môr Offshore Wind Farm
Date de publication
20 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53220374
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110265
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
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