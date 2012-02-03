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SWANSEA UNIVERSITY

Signature(s)

Montant
75 447 972,33 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 75 447 972,33 €
Services : 31 688 148,38 €
Éducation : 43 759 823,95 €
Date(s) de signature
20/09/2012 : 31 688 148,38 €
20/09/2012 : 43 759 823,95 €
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Communiqués associés
Royaume-Uni : 60 millions de GBP à l’université de Swansea pour ses travaux d’agrandissement

Fiche récapitulative

Date de publication
3 février 2012
Statut
Référence
Signé | 20/09/2012
20110262
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Swansea University

Swansea University

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
GBP 60 million
GBP 130 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Capital investment programme dedicated to the development of a Science and Innovation Campus to drive regional regeneration in Wales through R&D in collaboration with commercial entities.

The purpose of the project is to develop the physical facilities of Swansea University by constructing a Science and Innovation Campus to drive regional regeneration in the area of knowledge economy.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Universities and research institutions are not specifically mentioned in the EIA Directive on Environmental Impact Assessment. An EIA is, therefore, not required in accordance with the EIA Directive 85/337, amended by 97/11 and by 2003/35/EC. However, parts of the investment cover the construction of new facilities and therefore may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal whether an EIA is required for any component of the project.

The promoter is required to respect national and European procurement legislation. The Bank requires the promoter to ensure that all relevant contracts for the implementation of the project have been tendered, or will be tendered, in accordance with the relevant EU procurement legislation. The procurement issues will be studied during appraisal.

Commentaires

The loan will be provided under the Risk Sharing Finance Facility (RSFF), which is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SWANSEA UNIVERSITY
Date de publication
10 Mar 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65178647
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110262
Secteur(s)
Services
Éducation
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SWANSEA UNIVERSITY
Date de publication
7 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64487865
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110262
Secteur(s)
Services
Éducation
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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10/03/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SWANSEA UNIVERSITY
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Fiche technique
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