Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

LILLE METROPOLE - EAU & ASSAINISSEMENT

Signature(s)

Montant
80 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 80 000 000 €
Eau, assainissement : 80 000 000 €
Date(s) de signature
22/09/2015 : 40 000 000 €
23/03/2012 : 40 000 000 €
Autres liens
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - FR
Related public register
12/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LILLE METROPOLE - EAU & ASSAINISSEMENT
Related public register
01/02/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - LILLE METROPOLE - EAU & ASSAINISSEMENT
Communiqués associés
France : 40 millions d’euros pour le réseau d'assainissement de Lille Métropole

Fiche récapitulative

Date de publication
21 juillet 2011
Statut
Référence
Signé | 23/03/2012
20110253
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Lille Metropole - Water and Sanitation

Lille Métropole Communauté Urbaine

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 80 million
EUR 212 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of the reconstruction of the wastewater treatment plant in Marquette-lez-Lille and associated networks, a programme to combat clean water inflow and infiltration and the construction of a stormwater basin.

Reconstruction of the plant to increase the wastewater treatment capacity.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

By reducing pollution in the watercourses that receive the wastewater, the project will have a positive environmental impact and will help to improve the living conditions of the population of Communauté Urbaine Lilloise. The appraisal will help to determine whether certain project componments come under Annexes I or II to Directive 97/11/EC and whether environmental impact assessments are required. The promoter must submit the certificates (Form A or B) issued by the competent authorities on the project's potential impact on nature conservation sites (Natura 2000 sites and Habitats Directive).

The procurement procedures for the project components are subject to EU Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC. The compliance of the promoter's procurement procedures with these directives will be checked as part of the appraisal.

Documents liés
12/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LILLE METROPOLE - EAU & ASSAINISSEMENT
01/02/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - LILLE METROPOLE - EAU & ASSAINISSEMENT
Autres liens
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - FR
Communiqués associés
France : 40 millions d’euros pour le réseau d'assainissement de Lille Métropole

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LILLE METROPOLE - EAU & ASSAINISSEMENT
Date de publication
12 May 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66414648
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110253
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - LILLE METROPOLE - EAU & ASSAINISSEMENT
Date de publication
1 Feb 2018
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
81806306
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110253
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
12/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LILLE METROPOLE - EAU & ASSAINISSEMENT
Related public register
01/02/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - LILLE METROPOLE - EAU & ASSAINISSEMENT
Autres liens
Fiche récapitulative
Lille Metropole - Water and Sanitation
Fiche technique
LILLE METROPOLE - EAU & ASSAINISSEMENT
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - FR
Communiqués associés
France : 40 millions d’euros pour le réseau d'assainissement de Lille Métropole

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
France : 40 millions d’euros pour le réseau d'assainissement de Lille Métropole
Autres liens
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - FR
Related public register
12/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LILLE METROPOLE - EAU & ASSAINISSEMENT
Related public register
01/02/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - LILLE METROPOLE - EAU & ASSAINISSEMENT

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes