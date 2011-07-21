LILLE METROPOLE - EAU & ASSAINISSEMENT

Signature(s)
Fiche récapitulative
Lille Métropole Communauté Urbaine
Financing of the reconstruction of the wastewater treatment plant in Marquette-lez-Lille and associated networks, a programme to combat clean water inflow and infiltration and the construction of a stormwater basin.
Reconstruction of the plant to increase the wastewater treatment capacity.
By reducing pollution in the watercourses that receive the wastewater, the project will have a positive environmental impact and will help to improve the living conditions of the population of Communauté Urbaine Lilloise. The appraisal will help to determine whether certain project componments come under Annexes I or II to Directive 97/11/EC and whether environmental impact assessments are required. The promoter must submit the certificates (Form A or B) issued by the competent authorities on the project's potential impact on nature conservation sites (Natura 2000 sites and Habitats Directive).
The procurement procedures for the project components are subject to EU Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC. The compliance of the promoter's procurement procedures with these directives will be checked as part of the appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.