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GAS NATURAL FENOSA X

Signature(s)

Montant
500 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 500 000 000 €
Énergie : 500 000 000 €
Date(s) de signature
26/03/2012 : 150 000 000 €
7/12/2011 : 350 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
29 juin 2011
Statut
Référence
Signé | 07/12/2011
20110155
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Gas Natural Fenosa X

Gas Natural SDG SA

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 500 million
EUR 1 132 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Reinforcement and extension of the gas distribution network in several Spanish regions, including convergence areas, during the period 2011-2013.

The project will enable the upgrading and expansion of the gas distribution and local transmission infrastructure in several regions, thus strengthening the capacity to meet market growth and peak demand requirements. The major components of the project are: the construction of ca. 800 km of high pressure and 8 000 km of medium and low pressure gas pipelines. In addition, investments in information systems and to enhance asset integrity e.g. by procuring new plant and equipment, and enhancing leakage control systems are contemplated.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Some of the subprojects will fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive (85/337/EEC as amended in 1997 and 2003), requiring the competent authority to determine the need for an EIA in line with the Directive.

The promoter is required to tender works, supplies and services contracts following procurement rules of relevant national and EU legislation, as defined by Directive 2004/17/EC, including publication in the Official Journal of the EU where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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