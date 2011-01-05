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TERNA RETI ELETTRICHE IV

Signature(s)

Montant
325 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 325 000 000 €
Énergie : 325 000 000 €
Date(s) de signature
25/07/2011 : 325 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
7 juin 2011
Statut
Référence
Signé | 25/07/2011
20110105
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TERNA Reti Elettriche IV

TERNA S.p.A.

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 325 million
Up to EUR 810 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project is a multi component investment programme aimed at reinforcing and extending the electricity transmission infrastructure of Italy. It consists of twenty components geographically dispersed throughout Italy.

The main purpose of the project is to promote the development of the electricity transmission network of Italy, support the integration of renewable generation resources, reduce congestion and improve security of supply through the creation of internal transmission capacity, rationalisation and better operation of the existing network.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Three project components, out of the planned twenty, require Environmental Impact Assessment. The impacts that can be typically expected for them are visual impact, electromagnetic fields, disturbance during construction and impact on flying vertebrates. Experience with previous operations has proven the environmental capability of the promoter.

The promoter follows public procurement procedures in accordance with the Directive 2004/17/EC and with the Italian Public Procurement Act (Dlgs. 163/06).

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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