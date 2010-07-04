Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

ESKOM KIWANO CSP PROJECT

Signature(s)

Montant
75 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Afrique du Sud : 75 000 000 €
Énergie : 75 000 000 €
Date(s) de signature
15/05/2014 : 75 000 000 €
Autres liens
Related public register
21/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ESKOM KIWANO CSP PROJECT
Communiqués associés
Afrique du Sud : Eskom et la BEI ont signé un nouveau prêt de 75 millions d'EUR en faveur d'une centrale solaire à concentration de 100 MW

Fiche récapitulative

Date de publication
17 octobre 2013
Statut
Référence
Signé | 15/05/2014
20100704
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ESKOM KIWANO CSP PROJECT
ESKOM HOLDINGS SOC LTD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 75 million
EUR 856 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Implementation and operation of a 100 MW power plant based on an innovative Concentrated Solar thermal Power (CSP) technology. The project will be located in South Africa and benefit from high solar irradiation levels. The promoter is a large state-owned utility. The project will be jointly financed in cooperation with Clean Technology Fund (CTF), IBRD, AfDB, AFD and KfW.

The operation will support the objectives of the South African government to increase the share of renewable energy generation and enhance the efficiency of energy use.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If the project were located in the EU, it would fall under Annex II of the EIA Directive (85/337/EEC) as amended, requiring the competent national authority to determine the need for an Environmental Impact Assessment (EIA). Under South African Law, the project requires a mandatory EIA including initial scoping and public consultation. During appraisal, the Bank will ensure that the project complies with the Bank's principles and standards as regards environmental and social issues.

During appraisal, the Bank will review the procurement procedures and require that they conform to the main mechanisms of Directive 2004/18/EC and the Bank's Guide to Procurement, as amended.

Documents liés
21/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ESKOM KIWANO CSP PROJECT
Autres liens
Communiqués associés
Afrique du Sud : Eskom et la BEI ont signé un nouveau prêt de 75 millions d'EUR en faveur d'une centrale solaire à concentration de 100 MW

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ESKOM KIWANO CSP PROJECT
Date de publication
21 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
51357163
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20100704
Secteur(s)
Énergie
Régions
Afrique du Sud
Pays
Afrique du Sud
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
21/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ESKOM KIWANO CSP PROJECT
Autres liens
Fiche récapitulative
ESKOM KIWANO CSP PROJECT
Fiche technique
ESKOM KIWANO CSP PROJECT
Communiqués associés
Afrique du Sud : Eskom et la BEI ont signé un nouveau prêt de 75 millions d'EUR en faveur d'une centrale solaire à concentration de 100 MW

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Afrique du Sud : Eskom et la BEI ont signé un nouveau prêt de 75 millions d'EUR en faveur d'une centrale solaire à concentration de 100 MW
Autres liens
Related public register
21/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ESKOM KIWANO CSP PROJECT

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes